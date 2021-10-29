5G: Британский оператор EE задействует часть спектра 700 МГц для улучшения indoor 5G

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5G: Британский оператор EE задействует часть спектра 700 МГц для улучшения indoor 5G

29.10.2021, MForum.ru

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В начале 2021 года оператор EE приобрел на аукционе частоты 700 МГц и теперь сообщает, что будет задействовать этот диапазон для улучшения покрытия 5G внутри помещений.

 

 

 

Это трендовый сценарий.

Обеспечить в помещениях 5G на частотах среднего диапазона - весьма затратно, а на частотах миллиметрового можно практически только с помощью фемтосот. Диапазон 700 МГц, напротив, - простой способ улучшения качества и площади покрытия, позволяющий добиваться неплохих результатов даже в условиях indoor. Так что мы наверняка будем видеть и другие примеры все более активного использования диапазона до 500 МГц - 900 МГц для 5G с целью обеспечения связного покрытия.

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теги: телеком 700МГц пятое поколение indoor

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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