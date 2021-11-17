Анонсы: ASUS ROG Phone 5S в России доступен для предзаказа

MForum.ru
17.11.2021,
В России начались продажи смартфонов ASUS ROG Phone 5S. Новинка базируется на чипсете Snapdragon 888+ и получила улучшенный экран AMOLED E4. Частота опроса сенсора выросла до 360 Гц, задержки отклика снижены до 24 мс, также появился Always On HDR.
Спецификации ASUS ROG Phone 5S включают в себя 6,78-дюймовый дисплей разрешением 2448 x 1080 точек с частотой обновления 144 Гц, строенную тыловую камеру (64 Мп основной, 13 Мп широкоугольный, 5 Мп макро), 24 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт. Конфигурации памяти российского варианта ASUS ROG Phone 5S –16/512 Гб, цена составляет 99 990 рублей. В качестве подарка за предзаказ с 15.11 по 28.11 производитель предлагает систему активного охлаждения Cooler 5.
© Антон Печеровый,
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