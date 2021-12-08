Анонсы: Смартфон Philips PH2 оценили в 799 юаней

08.12.2021, MForum.ru

Применительно к рынку смартфонов бренд Philips в последнее время упоминается крайне редко. Однако, вопреки ожиданиям, он его не покинул. В Китае состоялся анонс смартфона Philips PH2, позиционируемого как устройство для детей и пожилых пользователей.

Новинка поддерживает только сети 4G и является одни из немногих устройств сторонних производителей c HMS (HUAWEI Mobile Services). Спецификации Philips PH2 включают в себя 6,21-дюймвый дисплей разрешением HD+ с каплевидным вырезом под 5 Мп фронтальную камеру, чипсет UNISOC Tiger T310, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, сдвоенную тыловую камеру (13+2 Мп), а также АКБ емкостью 3900 мАч. Цена составит 799 юаней, купить новинку можно будет в золотистом, синем и черном цветах.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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