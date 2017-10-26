Анонсы: Официально представлен Philips X596 с аккумулятором 4000 мАч и 16 Мп камерами

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Анонсы: Официально представлен Philips X596 с аккумулятором 4000 мАч и 16 Мп камерами

26.10.2017, MForum.ru

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В Китае состоялся официальный анонс смартфона Philips X596, представляющего собой долгоиграющий аппарат с хорошей камерой и привлекательной ценой. Партнером производителя стал интернет-магазин JD.com

Анонсы: Официально представлен Philips X596 с аккумулятором 4000 мАч и 16 Мп камерами

Корпус Philips X596 изготовлен из авиационного алюминия (габаритные размеры 156,4×77,4×8,35 мм, вес – 177,8 г), для защиты экрана используется 2,5D-стекло. Сканер отпечатка пальца разместился на задней панели. Над дактилоскопическим сенсором находится «глазок» 16 Мп камеры с автофокусной оптикой, умеющей записывать видео в разрешении 1080p. Разрешение фронтальной камеры Philips X596 составляет 16 Мп. Также аппарат может похвастаться аккумулятором емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 9В/2А. Основные спецификации Philips X596 включают в себя 5,5-дюймовый дисплей разрешением 1920х1080 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 435, 4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти и ОС Android 7.1. Начало продаж – 5 ноября, цена – 1299 юаней ($171) / 1499 юаней ($227) за версию с 32 и 64 Гб встроенной памяти, соответственно. Прием предварительных заказов в интернет-магазине JD.com уже стартовал.

Анонсы: Официально представлен Philips X596 с аккумулятором 4000 мАч и 16 Мп камерами

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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