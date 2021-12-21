Акции: Год бесплатной связи обещает МТС при подключении наручных часов с eSIM

21.12.2021, MForum.ru

Это совместная акция МТС и Samsung, так что предложение распространяется только на покупателей двух конкретных моделей часов: Galaxy Watch4 Classic LTE 46 мм за 34 990 рублей или Galaxy Watch4 LTE 40 мм за 24 990 рублей.

Тем, кто купит часики до 15.01.2022 обещаны 12 месяцев бесплатной связи от МТС, в ежемесячный пакет включено 1 ГБ мобильного интернета в месяц, 300 минут разговоров или 300 SMS.

Покупать девайс можно не только в магазинах МТС и Samsung, но и у партнеров, которые участвуют в акции. Электронную симку можно купить в магазинах МТС или на сайте оператора. Тариф можно купить любой, а затем активировать eSIM на носимом устройстве через приложение для смартфонов Galaxy Wearable, тогда тариф изменится на акционный с оплаченными услугами на 12 месяцев.

Пресс-релиз компании

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