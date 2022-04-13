MForum.ru
13.04.2022,
Компания Infinix представила первый смартфон линейки Hot 12. Скорее всего, речь идет о младшей модели серии.
Infinix Hot 12i оснащен 6,82-дюймовым дисплеем разрешением HD+ и базируется на чипсете MediaTek Helio A22, дополненном 2/3/4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD.
Разрешение тыловой камеры – 13 Мп, данные о параметрах дополнительных сенсоров не приводятся, скорее всего, речь идет о модулях разрешением 2 Мп. В каплевидном вырезе дисплея разместилась 8 Мп камера для сэлфи.
Емкость АКБ – 5000 мАч, но для подключения зарядного устройства используется разъем microUSB, о быстрой зарядки речи не идет.
Новинка уже появилась в Нигерии, цена $150 / $170 за варианты с 2 / 3 Гб ОЗУ. Данные о стоимости и сроках доступности версии с 4 Гб оперативной памяти пока не приводятся.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
09.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 5G представлен официально / MForum.ru
27.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о первом 5G-смартфоне Infinix / MForum.ru
27.12. [Новинки] Слухи: Infinix Zero 5G замечен на рендерах / MForum.ru
15.11. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 11i представлен официально / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 11S представлен официально / MForum.ru
13.04. [Новинки] Анонсы: Infinix представила доступный смартфон Hot 12i / MForum.ru
13.04. [Новинки] Анонсы: Motorola Moto G52 представлен официально / MForum.ru
12.04. [Новинки] Анонсы: Планшет Vivo Pad представлен официально / MForum.ru
12.04. [Новинки] Анонсы: Флагманский Vivo X Note представлен официально / MForum.ru
12.04. [Новинки] Анонсы: Vivo X Fold – первый складной смартфон производителя / MForum.ru
11.04. [Новинки] Анонсы: Honor Play 6T и Play 6T Pro представлены официально / MForum.ru
11.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M53 со 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
08.04. [Новинки] Анонсы: Realme 9 представлен официально / MForum.ru
07.04. [Новинки] Слухи: Oppo K10 Pro замечен в TENAA / MForum.ru
07.04. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 4 Lite представлен официально / MForum.ru
06.04. [Новинки] Компоненты: Чипсеты Snapdragon 7 будут использовать ядра Cortex A710 и A510 / MForum.ru
06.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus Nord CE 2 Lite / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: Представлен компактный планшет Realme Pad Mini / MForum.ru
05.04. [Новинки] Слухи: InfiRay PX1 – смартфон от производителя тепловизоров / MForum.ru
04.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Vivo X80, X80 Pro / MForum.ru
04.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Oppo Find X5 Pro+ / MForum.ru
01.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Black Shark 5, 5 Pro и 5 RS – обновление линейки игровых смартфонов / MForum.ru
31.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 10 5G – версия Redmi Note 11E для глобального рынка / MForum.ru
30.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 10A представлен официально / MForum.ru
29.03. [Новинки] Слухи: Realme 9 4G замечен на официальном сайте / MForum.ru