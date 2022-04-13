Анонсы: Infinix представила доступный смартфон Hot 12i

13.04.2022, MForum.ru

Компания Infinix представила первый смартфон линейки Hot 12. Скорее всего, речь идет о младшей модели серии.

Infinix Hot 12i оснащен 6,82-дюймовым дисплеем разрешением HD+ и базируется на чипсете MediaTek Helio A22, дополненном 2/3/4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD.

Разрешение тыловой камеры – 13 Мп, данные о параметрах дополнительных сенсоров не приводятся, скорее всего, речь идет о модулях разрешением 2 Мп. В каплевидном вырезе дисплея разместилась 8 Мп камера для сэлфи.

Емкость АКБ – 5000 мАч, но для подключения зарядного устройства используется разъем microUSB, о быстрой зарядки речи не идет.

Новинка уже появилась в Нигерии, цена $150 / $170 за варианты с 2 / 3 Гб ОЗУ. Данные о стоимости и сроках доступности версии с 4 Гб оперативной памяти пока не приводятся.