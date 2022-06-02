Слухи: Появились подробности о Samsung Galaxy Z Flip 4

MForum.ru
02.06.2022,
Формат смартфона-раскладушки со складным экраном становится все популярнее, а одним из самых доступных устройств сегмента являются смартфоны Galaxy Z Flip. И, по информации @heyitsyogesh, новое поколение сохранит преимущества предшественника, но станет еще привлекательнее.
Основных обновлений два: диагональ внешнего экрана увеличится до 2,1 дюйма, а емкость аккумулятора составит 3700 мАч, вместо 3300 мАч как у предшественника. Внутри ожидаются чипсет Snapdragon 8+ Gen 1, 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, сдвоенная тыловая камера на базе 12 Мп модулей и 10 Мп фронтальная камера. Также ожидается беспроводная зарядка мощность 10 Вт. Основной дисплей получит диагональ 6,7 дюйма при разрешении FullHD+ и частоте обновления 120 Гц. ОС «из коробки» - Android 12 с оболочкой One UI 4.
© Антон Печеровый,
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