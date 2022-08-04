Итоги квартала: VEON ltd отчитался за 2q2022 - данные по России

04.08.2022, MForum.ru

Сегодня можем обсудить результаты работы билайн, благо материнская компания представила необходимые для этого данные.

Пройдемся по цифрам. Общая выручка в 2q2022 - 69 054 млн руб., что незначительно меньше, чем годом ранее, но если смотреть результаты за полгода, то можно, напротив, говорить о росте год к году на 2,4% до 141 277 млн руб. за полгода.

Прибыльность

Компания показывает рост EBITDA и рентабельности EBITDA - +11,6% (до 29 339) и +4.7 p.p. (до 42,5%). Менеджмент предлагает считать это результатом ориентации на клиентоцентричную модель, в рамках реализации которой были снижены расходы на развитие неэффективных каналов продаж (типа раздач симок) и концентрации на качественном обслуживании клиентов.

Капитальные затраты (CAPEX)

Капитальные затраты компании в условиях, когда нет возможности продолжать закупку оборудования у прервавших работу с российским рынком вендоров, ожидаемо заметно сократились, с 22 077 млн руб до 12 027 млн руб (-45,5%). Сократилась и интенсивность CAPEX - c 29.3% до 22,7% (-6.7 p.p.). Тем не менее, даже в таких условиях, оператор продолжает строить сеть, используя ранее закупленное оборудование и даже заявляет о приросте покрытия на 1.0 p.p. до 90% (в терминах охвата населения). Количество сайтов 4G по итогам 2q2022 выросло на 9,9% г.г.

Выручка

Самый важный показатель деятельности любого оператора сотовой связи - выручка от мобильной связи, прежде всего, сервисная выручка. В 2q2022 сервисная выручка билайн выросла на 2,7% до 53 676. Не секрет, что операторы получили возможность аккуратно повышать цены на свои услуги, поэтому достигнут этот результат в основном за счет этого фактора. Впрочем, продолжается рост потребления мобильных данных, причем интенсивный, в 2q2022 этот показатель вырос на 20,9% до 15,1 ГБ в месяц на абонента. Это дает существенный вклад в формирование выручки, но также формирует необходимость в постоянном умощнении сети, что пока что делается за счет накопленных резервов оборудования с неясными перспективами новых закупок.

Абонбаза

Абонентская база билайн продолжает сокращаться - настораживающий показатель, учитывая, что за квартал она "похудела" на 3 млн до 47,0 млн (-6,1%). ARPU вырос на 7.5% до 374 руб. в месяц. В компании связывают это со стремлением повысить качество абонентской базы, что и иллюстрирует рост ARPU и некоторый рост числа пользователей 4G/LTE - на 5.4% до 25,5 млн пользователей. Что же, пока сервисная выручка от услуг мобильной связи растет, это вполне разумный подход.

B2B

Направление показало рост на 5.7% год к году, основный вклад дали такие направления как BigData (+86.4%) и beeline cloud (+474%). Внезапный "взрыв" доходов от направления BigData это результат приобретения контрольного пакета акций компании OTM, занимающейся оказанием рекламных услуг. Фантастический прирост доходов от beeline cloud - это тоже результат покупки контрольного пакета акций, на этот раз - IBS Data Fort.

Фиксированная связь

Это направление бизнеса Вымпелком показывает стабильные результаты с небольшим ростом выручки (+4.2%) за счет небольшого расширения клиентской базы (+2.5%) и роста ARPU до 357 руб в месяц (+1.1%).

Выводы

Компания билайн последовательно реализует стратегию, ориентированную на "качественную абонбазу" и пока что демонстрирует возможность наращивания выручки на фоне сокращения размеров общей абонентской базы. Подход выглядит рабочим для оптимизации текущих показателей прибыльности, но лидерских позиций на рынке по объемам сервисной выручки так вряд ли можно добиться.

Риски для компании - общие для всех российских операторов. Прежде всего, это проблема с закупками оборудования для поддержания работы существующих сетей, их умощнения и продолжения строительства покрытия. То же касается и сохранения тупиковой ситуации в области 5G, операторам жизненно важно начинать внедрение этой технологии, но у них по-прежнему нет для этого необходимых частотных присвоений, не разрешено использовать имеющееся оборудование 5G ready, имеющиеся частоты, а также нет возможности закупить российское оборудование в связи с тем, что оно не выпускается серийно. \\

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теги: телеком билайн Вымпелком итоги квартала