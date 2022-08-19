5G: 5G со спутника - готовимся к переходу на новый уровень

MForum.ru
19.08.2022,
MediaTek рассказывает о новом шаге к объединению 5G и спутниковой связи. Компания подключила смартфон к эмулятору спутниковой сети 5G NTN (5G non-terrestrial - 5G внеземной, что звучит несколько двусмысленно). Эмулировалось использование низкоорбитальной спутниковой группировки, элементы которой движутся со скоростью 27 тысяч км/ч на высоте порядка 600 км. Об этом рассказала DigiTimesAsia.
По данным компании MediaTek, результаты теста показали, что технология 5G NTN может использоваться при использовании смартфонов привычного форм-фактора на базе практически тех же компонентов.
Это не первый шаг MediaTek по направлению, которое подразумевает стыковку смартфонов и спутников. Еще в августе 2020 года MediaTek успешно установила двунаправленную связь между устройством NB-IoT и геостационарного спутника Inmarsat Alphasat с использованием L-диапазона. Испытания проводились в итальянском космическом центре Фучино, тестовое устройство разработали в Тайваньском институте информационной индустрии. Как ожидается, это позволит решить проблему с повсеместным и глобальным гибридным покрытием IoT — в малонаселенных и ненаселенных районах планеты это сделают спутники, в плотнонаселенных — наземные сети.
Технология 5G коммерциализуется третий год, если отсчитывать от первого коммерческого запуска сети 5G в 2019 году. Стандарты, описывающие 5G, все еще обновляются. К концу 2022 года 3GPP планирует завершить подготовку релиза 17. Как ожидается, в нем будет раскрыт реальный потенциал 5G применительно к корпоративным приложениям, особенно в промышленном IoT. Спутниковая связь будет играть ключевую роль в расширении глобального покрытия 5G на ранее недоступные территории. Rel.17 будет первым, где описана 5G NTN.
Уже можно говорить о конкуренции производителей чипов, поскольку кроме MediaTek, темой также занимается Qualcomm, заключив партнерские соглашения с Ericsson и Thales. Участники проекта планируют протестировать все компоненты 5G NTN от полезной нагрузки спутников и сетевого оборудования до смартфонов. Первые испытания пройдут также в режиме эмуляции, Ericsson проверит стек виртуальной сети 5G, предназначенной для работы с LEO-спутниками, а Qualcomm проверит, можно ли ее чипы для смартфонов применять в 5G NTN.
Стоит ли операторам сетей сотовой связи опасаться жесткой конкуренции со стороны провайдеров спутниковой связи? Вряд ли. Скорее всего, мы сможем пользоваться комбинированными сетями 5G — наземными в городах и спутниковыми — за их пределами.
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теги: телеком технологии 5G NTN спутниковая связь MediaTek
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