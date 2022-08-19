5G: 5G со спутника - готовимся к переходу на новый уровень

MForum.ru

5G: 5G со спутника - готовимся к переходу на новый уровень

19.08.2022, MForum.ru

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MediaTek рассказывает о новом шаге к объединению 5G и спутниковой связи. Компания подключила смартфон к эмулятору спутниковой сети 5G NTN (5G non-terrestrial - 5G внеземной, что звучит несколько двусмысленно). Эмулировалось использование низкоорбитальной спутниковой группировки, элементы которой движутся со скоростью 27 тысяч км/ч на высоте порядка 600 км. Об этом рассказала DigiTimesAsia.

 

 Photo by NASA on Unsplash

 

По данным компании MediaTek, результаты теста показали, что технология 5G NTN может использоваться при использовании смартфонов привычного форм-фактора на базе практически тех же компонентов.

Это не первый шаг MediaTek по направлению, которое подразумевает стыковку смартфонов и спутников. Еще в августе 2020 года MediaTek успешно установила двунаправленную связь между устройством NB-IoT и геостационарного спутника Inmarsat Alphasat с использованием L-диапазона. Испытания проводились в итальянском космическом центре Фучино, тестовое устройство разработали в Тайваньском институте информационной индустрии. Как ожидается, это позволит решить проблему с повсеместным и глобальным гибридным покрытием IoT — в малонаселенных и ненаселенных районах планеты это сделают спутники, в плотнонаселенных — наземные сети.

Технология 5G коммерциализуется третий год, если отсчитывать от первого коммерческого запуска сети 5G в 2019 году. Стандарты, описывающие 5G, все еще обновляются. К концу 2022 года 3GPP планирует завершить подготовку релиза 17. Как ожидается, в нем будет раскрыт реальный потенциал 5G применительно к корпоративным приложениям, особенно в промышленном IoT. Спутниковая связь будет играть ключевую роль в расширении глобального покрытия 5G на ранее недоступные территории. Rel.17 будет первым, где описана 5G NTN.

Уже можно говорить о конкуренции производителей чипов, поскольку кроме MediaTek, темой также занимается Qualcomm, заключив партнерские соглашения с Ericsson и Thales. Участники проекта планируют протестировать все компоненты 5G NTN от полезной нагрузки спутников и сетевого оборудования до смартфонов. Первые испытания пройдут также в режиме эмуляции, Ericsson проверит стек виртуальной сети 5G, предназначенной для работы с LEO-спутниками, а Qualcomm проверит, можно ли ее чипы для смартфонов применять в 5G NTN.

Стоит ли операторам сетей сотовой связи опасаться жесткой конкуренции со стороны провайдеров спутниковой связи? Вряд ли. Скорее всего, мы сможем пользоваться комбинированными сетями 5G — наземными в городах и спутниковыми — за их пределами.

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теги: телеком технологии 5G NTN спутниковая связь MediaTek

© Алексей Бойко, MForum.ru

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