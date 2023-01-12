B2B: МТС может начать сдачу в аренду телеком- и IT-оборудования

12.01.2023, MForum.ru

Об этом узнали в КоммерсантЪ. Что это означает, и насколько услуга может быть востребованной.

Во-первых, как получилось, что на фоне ухода из России зарубежных поставщиков, у оператора сохраняется возможность продолжения закупок соответствующего оборудования?

Ответ понятный - параллельный импорт и в целом переналаживание цепочек поставок, благо всякие "форточки" в виде некоторых стран экс СССР или Турции остались. МТС нуждается в постоянном притоке свежего IT-оборудования, операторы постоянно расширяют, в частности, свои ЦОДы, системы хранения данных и вычислительные мощности, наращивают географию их присутствия в рамках стратегий развития сети. А раз уж цепочка поставок налажена, почему бы не превратить эти каналы в источник дополнительных доходов для бизнеса.

Во-вторых, кому может быть нужна такая услуга, как аренда оборудования с последующим выкупом (или, наоборот, без выкупа)?

Очень многим, если парой слов.

Такая модель аренды телекоммуникационного оборудования и вычислительной техники МТС может помочь, например, малому и среднему бизнесу начать собственные проекты без больших стартовых вложений, которые бывает негде взять. Если бизнес модель подразумевает возможность немедленного получения первых доходов, то выгодно взять оборудование в аренду, начать зарабатывать, а затем, после периода первичного накопления, например, выкупить арендованное оборудование или закупить новое.

Интерес к услуге может быть и у крупного бизнеса, так как . предлагаемая модель позволяет ликвидировать барьер, связанный с необходимостью инвестиций в оборудование, заменить CAPEX на OPEX.

Почему именно МТС? Аналогичную услугу предлагает, например, Ростелеком. Почему этим занимаются именно операторы связи?

Дело в том, что у операторов мобильной связи - значительная клиентская база B2B и хорошая база информация о клиентах. Знания клиентов - это сниженный риск таких операций, как предоставление в аренду дорогостоящего оборудования. Можно также вспомнить о высокой компетенции операторских техслужб. Так что при кажущейся простоте модели, у операторов не так много конкурентов, которые могут предложить рынку аналогичную услугу. Вдобавок у операторов сравнительно проработанный и не очень дорогой доступ к деньгам, что выгодно их отличает от многих IT компаний.

Спрос на эту услугу МТС будет зависеть в первую очередь от цен на аренду оборудования и от модельного ряда.

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теги: МТС B2B аренда с выкупом