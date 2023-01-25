Анонсы: Представлен Infinix Note 12i с Helio G85 и 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем

MForum.ru
25.01.2023,
Infinix выпустила новую модель смартфона на индийском рынке. Устройство, о котором идет речь, представляет собой аппарат среднего класса, получивший название Note 12i. Технически новинка близка к Note 12i 2022, который в сентябре 2022 года появился на мировых рынках.
Infinix Note 12i оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и максимальной яркостью 1000 нит. Однако, частота обновления лишь 60 Гц. Экран новинки также имеет сертификацию Widevine L1 и защиту Corning Gorilla Glass 3.
Внутри нашлось место для SoC MediaTek Dimensity G85 с графическим процессором Mali G52. Чипсет работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Infinix Note 12i оснащен специальным слотом для карт памяти microSD объемом до 512 ГБ. В программной части – ОС Android 12 с оболочкой XOS 12.
На задней панели Infinix Note 12i установлена тройная камера, состоящая из основного датчика на 50 мегапикселей, датчика глубины на 2 мегапикселя, объектива QVGA AI и светодиодной вспышки. В U-образном вырезе экрана размещена 8-мегапиксельная селфи-камера. Смартфон питается от большой аккумуляторной батареи емкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью до 33 Вт.
Другие функции Infinix Note 12i включают в себя боковой сканер отпечатков пальцев, настройку стереодинамиков с поддержкой звука DTS, Bluetooth 5.0 и расширение виртуальной оперативной памяти на 3 ГБ. Infinix Note 12i доступен в двух цветовых вариантах: синем Metaverse Blue и черном Force Black. Купить новинку можно за 9 999 индийских рупий (примерно 122 доллара США), продажи начнутся 30 января исключительно на Flipkart.
© Антон Печеровый,
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