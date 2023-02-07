MForum.ru
07.02.2023,
Xiaomi Poco X5 сохраняет чипсет Snapdragon 695, на котором базировался X4 Pro, однако он получил вдвое больше встроенной памяти — от 128 ГБ. Для расширения встроенной памяти можно использовать карты microSD объемом до 1 Тб (гибридный слот). В программной части речь идет о более старой версии MIUI 13 для Poco.
Дисплей Xiaomi Poco X5 имеет размер 6,67 дюйма, разрешение FHD+, частоту обновления 120 Гц, как и у Pro-версии. Однако, эта иная панель, с 8-битным цветом и защитным стеклом Gorilla Glass 3. Зато ее пиковая яркость может достигать 1200 нит.
Скромнее и тыловая камера. Ее конфигурация включает в себя основной 48 Мп сенсор (с ограничением видеосъемки до 1080p из-за чипсета), сверхширокоугольный сенсор разрешением 8 Мп (угол обзора 118°) и 2-мегапиксельный сенсор для макросъемки. Разрешение фронтальной камеры – 13 Мп.
Аккумулятор такой же емкости, 5000 мАч, но скорость зарядки снижена до 33 Вт. Тем не менее, комплект поставки включает в себя зарядное устройство этой же мощности, что позволяет зарядить смартфон от 0 до 100% за 68 минут. Коммуникационные интерфейсы – Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, 3,5 мм аудиоразъем, ИК-порт и опциональный NFC.
Цена Poco X5 составляет $250/€250 за модель с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти и $300/€300 за смартфон в конфигурации 8/256 Гб.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
07.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi представила Poco X5 Pro на Snapdragon 778G / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Очень недорогой POCO C50 представлен в Индии / MForum.ru
29.12. [Новинки] Слухи: Poco C50 представят 3 января, X5 5G прошел сертификацию / MForum.ru
08.12. [Новости компаний] Розница: В МТС провели анализ рынка гаджетов - смартфоны Apple сохраняют лидерство по выручке / MForum.ru
03.11. [Общество] Это интересно: Все больше покупателей смартфоны рассматривают именно как средство связи / MForum.ru
07.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi представила Poco X5 на чипсете Snapdragon 695 / MForum.ru
07.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi представила Poco X5 Pro на Snapdragon 778G / MForum.ru
06.02. [Новинки] Анонсы: Blackview Oscal S80 – защищенный смартфон с АКБ емкостью 13 000 мАч / MForum.ru
06.02. [Новинки] Анонсы: BLU G72 Max с Helio G37 и АКБ 5000 мАч представлен официально / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Складной смартфон Tecno Phantom V Fold замечен на живых фото / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: В сети появилось изображение Sony Xperia 1 V / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S23 и Galaxy S23+ представлены официально / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung Galaxy S23 Ultra с 200 Мп камерой на чипсете Snapdragon 8 Gen 2 / MForum.ru
01.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Honor Magic 5 Lite / MForum.ru
01.02. [Новинки] Слухи: Realme GT Neo5 с зарядкой 240 Вт представят 9 февраля / MForum.ru
31.01. [Новинки] Слухи: В работе смартфоны семейства iQOO 12 / MForum.ru
30.01. [Новинки] Анонсы: Представлен планшет Chuwi HiPad XPro с ценником $150 / MForum.ru
27.01. [Новинки] Слухи: ZTE Blade V40 появился на живых фото / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Представлены бюджетные смартфоны о Moto G23, Moto G13 и Moto E13 / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G53 на чипсете Snapdragon 480+ / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G73 с поддержкой 5G, 120 Гц экраном и 50 Мп камерой / MForum.ru
25.01. [Новинки] Слухи: OnePlus 11R анонсируют 7 февраля / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix Note 12i с Helio G85 и 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о Moto G13 и G23, а также E13 / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Международная версия Moto G53 готовится к релизу / MForum.ru