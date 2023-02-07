Анонсы: Xiaomi представила Poco X5 на чипсете Snapdragon 695

07.02.2023, MForum.ru

Xiaomi Poco X5 сохраняет чипсет Snapdragon 695, на котором базировался X4 Pro, однако он получил вдвое больше встроенной памяти — от 128 ГБ. Для расширения встроенной памяти можно использовать карты microSD объемом до 1 Тб (гибридный слот). В программной части речь идет о более старой версии MIUI 13 для Poco.

Дисплей Xiaomi Poco X5 имеет размер 6,67 дюйма, разрешение FHD+, частоту обновления 120 Гц, как и у Pro-версии. Однако, эта иная панель, с 8-битным цветом и защитным стеклом Gorilla Glass 3. Зато ее пиковая яркость может достигать 1200 нит.

Скромнее и тыловая камера. Ее конфигурация включает в себя основной 48 Мп сенсор (с ограничением видеосъемки до 1080p из-за чипсета), сверхширокоугольный сенсор разрешением 8 Мп (угол обзора 118°) и 2-мегапиксельный сенсор для макросъемки. Разрешение фронтальной камеры – 13 Мп.

Аккумулятор такой же емкости, 5000 мАч, но скорость зарядки снижена до 33 Вт. Тем не менее, комплект поставки включает в себя зарядное устройство этой же мощности, что позволяет зарядить смартфон от 0 до 100% за 68 минут. Коммуникационные интерфейсы – Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, 3,5 мм аудиоразъем, ИК-порт и опциональный NFC.

Цена Poco X5 составляет $250/€250 за модель с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти и $300/€300 за смартфон в конфигурации 8/256 Гб.