Развитие сетей: Вымпелком инвестировал в развитие сети в Дагестане более 300 млн за 2022 год

09.02.2023, MForum.ru

Оператор строил базовые станции, а также занимался модернизацией сети.

Новые базовые станции построены в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Кизляре, Хасавюрте. Выcокоскоростной мобильный интернет на базе сети 4G впервые появился в 5 селах республики - Кули (Кулинский район), Стальское (Кизилюртовский район), Курак (Табасаранский район), Гурбуки (Карабудахкентский район), а также в поселке Камбулат (Бабаюртовский район). Всего около 300.

Также в Дагестане проводился рефарминг, но оператор не сообщает, какие диапазоны были переиспользованы для сети 4G/LTE.

Предпринятые усилия, по данным компании, позволили нарастить средние скорости, доступные абонентам сети. Рост к декабрю 2020 года составил почти 60%. Объем трафика, проходящий в сети в 2022 году вырос почти в 1.5 раза.

Сумма инвестиций в развитие сети билайн в Дагестане превысила 400 млн в 2021 году, суммарно за два года она составила около 700 млн.

Директор Махачкалинского отделения билайн Алибек Имаков:

«Мы проделали большую работу по улучшению качества связи в республике. За последние два года на 40% увеличили покрытие сети 4G, обеспечивающей скоростной мобильный интернет. На территории республики появилось около 300 новых базовых станций. Скорость мобильного интернета по сравнению с декабрем 2020 года выросла почти на 60%. Клиенты оценили позитивные изменения. Это подтверждает наша статистика: за 2022 год объем интернет-трафика увеличился в 1,5 раза».

пресс-релиз Вымпелком

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теги: развитие сетей билайн Вымпелком Дагестан

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