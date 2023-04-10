MForum.ru
10.04.2023,
Бренд POCO объявил о релизе на индийском рынке смартфона С51. Новинка представляет собой обновленную версию POCO C50, выпущенную в январе этого года. POCO C51 базируется на процессоре MediaTek Helio G36 и работает под управлением предустановленной ОС Android 13 (Go Edition) с двухлетним обещанием обновления безопасности.
Дополняют чипсет 4 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 64 ГБ хранилища eMMC 5.1. POCO C51 оснащен 6,52-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением HD+ частотой дискретизации касания 120 Гц и яркостью 400 нит.
Для селфи и видеозвонков используется 5-мегапиксельная фронтальная камера. Тыловая камера сдвоенная, разрешение основного сенсора – 8 Мп при апертуре объектива f/2.0. Новинка оснащена аккумулятором емкостью 5000 мАч, который заряжается через порт micro USB с максимальной мощностью зарядки 10 Вт.
POCO C51 также оснащен сканером отпечатков пальцев на задней панели, 3,5-мм аудиоразъемом, брызгозащитным покрытием и дизайном с кожаной текстурой. Также отметим отдельный слот для карт памяти microSD.
POCO C51 доступен в цветах Power Black и Royal Blue, размеры 164,9 × 76,75 × 9,09 мм, вес 192 грамма. Варианты подключения включают две SIM-карты, 4G, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, AGPS, Глонасс и BeiDou. Со скидкой POCO C51 можно приобрести за 7 799 рупий во время первоначальной распродажи, которая начинается сегодня (10.04) в 12:00.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
22.02. [Новинки] Анонсы: Poco C55 с Helio G85 и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
17.02. [Новинки] Слухи: В Индии готовится анонс Poco C55 / MForum.ru
07.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi представила Poco X5 на чипсете Snapdragon 695 / MForum.ru
07.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi представила Poco X5 Pro на Snapdragon 778G / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Очень недорогой POCO C50 представлен в Индии / MForum.ru
10.04. [Новинки] Анонсы: POCO C51 появился в Индии / MForum.ru
10.04. [Новинки] Слухи: Ключевые спецификации Tecno Camon 20, Camon 20 Pro засветились в Google Play / MForum.ru
07.04. [Новинки] Анонсы: Lava Probuds N31 – бюджетные наушники с 45-ю часами автономности / MForum.ru
07.04. [Новинки] Слухи: Vivo X Fold2 получит Snapdragon 8 Gen 2 и зарядку 120 Вт / MForum.ru
06.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Spark 10C с 6,6-дюймовым HD+ экраном и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
06.04. [Новинки] Анонсы: Объявлена дата анонса Vivo T2 5G and T2x 5G в Индии / MForum.ru
06.04. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 12S и Redmi Note 12 Pro 4G дебютировали в Европе / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A1 5G замечен на сайте China Telecom / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord Buds 2 – бюджетные наушники с активным шумоподавлением / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus Nord CE 3 Lite со 108 Мп камерой и быстрой зарядкой 67 Вт / MForum.ru
04.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Y02A получил Helio P35 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
03.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Y11 (2023) на чипсете Helio P35 с АКБ 5000 мАч представлен официально / MForum.ru
03.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A1x с Dimensity 700 и АКБ 5000 мАч представлен официально / MForum.ru
31.03. [Новинки] Слухи: Стали известны ключевые спецификации OnePlus Nord CE 3 Lite / MForum.ru
30.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A34 дебютировал в Южной Корее / MForum.ru
29.03. [Новинки] Анонсы: В Индии появился смартфон Tecno Spark 10 5G / MForum.ru
29.03. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 12 Turbo представлен официально / MForum.ru
28.03. [Новинки] Анонсы: Honor Play 7T Pro – смартфон на Dimensity 700 / MForum.ru
28.03. [Новинки] Анонсы: Honor Play 7T представлен официально / MForum.ru
27.03. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Tecno Camon 20 Premier 5G / MForum.ru