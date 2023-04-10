Анонсы: POCO C51 появился в Индии

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Анонсы: POCO C51 появился в Индии

10.04.2023, MForum.ru

Бренд POCO объявил о релизе на индийском рынке смартфона С51. Новинка представляет собой обновленную версию POCO C50, выпущенную в январе этого года. POCO C51 базируется на процессоре MediaTek Helio G36 и работает под управлением предустановленной ОС Android 13 (Go Edition) с двухлетним обещанием обновления безопасности.

Анонсы: POCO C51 появился в Индии

Дополняют чипсет 4 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 64 ГБ хранилища eMMC 5.1. POCO C51 оснащен 6,52-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением HD+ частотой дискретизации касания 120 Гц и яркостью 400 нит.

Для селфи и видеозвонков используется 5-мегапиксельная фронтальная камера. Тыловая камера сдвоенная, разрешение основного сенсора – 8 Мп при апертуре объектива f/2.0. Новинка оснащена аккумулятором емкостью 5000 мАч, который заряжается через порт micro USB с максимальной мощностью зарядки 10 Вт.

POCO C51 также оснащен сканером отпечатков пальцев на задней панели, 3,5-мм аудиоразъемом, брызгозащитным покрытием и дизайном с кожаной текстурой. Также отметим отдельный слот для карт памяти microSD.

POCO C51 доступен в цветах Power Black и Royal Blue, размеры 164,9 × 76,75 × 9,09 мм, вес 192 грамма. Варианты подключения включают две SIM-карты, 4G, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, AGPS, Глонасс и BeiDou. Со скидкой POCO C51 можно приобрести за 7 799 рупий во время первоначальной распродажи, которая начинается сегодня (10.04) в 12:00.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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