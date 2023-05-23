Анонсы: Infinix Note 30 5G с Mediatek Dimensity 6080 представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Infinix Note 30 5G с Mediatek Dimensity 6080 представлен официально

23.05.2023, MForum.ru

Infinix Note 30 5G оснащен чипсетом Mediatek Dimensity 6080 и тем же экраном, что и вариант LTE, — 6,78-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Варианты хранения тоже те же, но вот оперативной памяти либо 4 ГБ, либо 8 ГБ.

Анонсы: Infinix Note 30 5G с Mediatek Dimensity 6080 представлен официально

В части камер отличием Infinix Note 30 5G является основной сенсор – смартфон оснащен 108-мегапиксельным сенсором ISOCELL HM6 от Samsung с диафрагмой f/1,75. Комбинация 2 Мп и AI Cam сохранена, а селфи-камера внутри круглого выреза по-прежнему используется 16 Мп датчик. Однако оформление камер иное – вспомогательные камеры установлены на одном круге.

Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч при зарядке 45 Вт (аналогично базовой модели), но здесь зарядка осуществляется при 10 В / 4,5 А, что предполагает другую архитектуру, чем у Note 30, который заряжается при 9 В / 5 А. Другие особенности включают NFC, FM-радио и двойные динамики JBL. Варианты цвета снова: синий, черный и золотой закат, который на самом деле представляет собой оранжевый с золотыми элементами.

Анонсы: Infinix Note 30 5G с Mediatek Dimensity 6080 представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix представил смартфон Note 30 / MForum.ru

17.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30i получил чипсет Helio G85, 64 Мп строенную камеру и быструю зарядку 33 Вт / MForum.ru

16.03. [Новинки] Слухи: Infinix GT 10 Pro получит зарядку 260 Вт / MForum.ru

13.03. [Новинки] Слухи: Infinix Hot 30i показался на живых фото / MForum.ru

25.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix Note 12i с Helio G85 и 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 10 ms, lookup=0 ms, find=10 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 13:15 ABloud Тема: Калмыкия Республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Калмыкия. ВымпелКом] билайн обеспечил скоростным мобильным интернетом 13 населенных пунктов в Калмыкии 23 мая 2023 года, пресс-релиз билайн через MForum.ru - билайн модернизировал ...
Вчера 18:02 ABloud Тема: Забайкальский край (ранее Читинская область и Агинский-Бурятский округ) (04.12.2007)
[Развитие сетей. Забайкальский край. МегаФон] Жители забайкальского села впервые получили доступ к сети 4G МегаФона 23 мая 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Современная связь 4G стала ...
Вчера 17:05 ABloud Тема: Силтэк (26.11.2019)
[Участники рынка RFID. Силтэк. Автоматизация производства] ГК «Силтэк»: инвестпрограмма 2022 г. сконцентрировалась на автоматизации процессов 22 мая 2023 г., г. Москва, пресс-релиз Силтэк через ...
Вчера 13:23 ABloud Тема: связь в помещении (22.04.2023)
[Связь в помещениях. Партнерства. Вымпелком] Билайн и MR Group заключили партнерское соглашение о развитии услуг связи в Москве Соглашение включает в себя реализацию инновационного подхода в ...
Вчера 10:11 ABloud Тема: Новосибирская область (04.12.2007) (Страницы: 1 2)
[Развитие сетей. Новосибирская область. МТС] МТС на треть ускорила мобильный интернет в Куйбышеве и Барабинске 22 мая 2023 г., пресс-релиз МТС через MForum.ru. Цифровая экосистема МТС увеличила ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 30 Play NFC – АКБ 6000 мАч и NFC / MForum.ru

23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30 Pro получит AMOLED-экран и зарядку 68 Вт / MForum.ru

23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30 5G с Mediatek Dimensity 6080 представлен официально / MForum.ru

23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix представил смартфон Note 30 / MForum.ru

22.05. [Новинки] Анонсы: iQOO Z7s 5G появился в Индии / MForum.ru

22.05. [Новинки] Слухи: iQOO Pad представят 23 мая / MForum.ru

22.05. [Новинки] Анонсы: Redmi A2 и Redmi A2+ дебютировали в Индии / MForum.ru

19.05. [Новинки] Слухи: Xiaomi Civi 3 дебютирует с чипсетом Dimensity 8200 Ultra / MForum.ru

19.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Narzo N53 с чипсетом Unisoc и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

18.05. [Новинки] Анонсы: Представлен HTC U23 Pro со 108 Мп камерой на базе Snapdragon 7 Gen 1 / MForum.ru

18.05. [Новинки] Это интересно: Lenovo вошла в ТОП5 производителей смартфонов в Европе и Латинской Америке / MForum.ru

17.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30i получил чипсет Helio G85, 64 Мп строенную камеру и быструю зарядку 33 Вт / MForum.ru

17.05. [Новинки] Анонсы: Lava Agni 2 с чипсетом Dimensity 7050 и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

16.05. [Новинки] Слухи: Появились изображения iQOO Neo 8 и Neo 8 Pro / MForum.ru

16.05. [Новинки] Анонсы: Oppo F23 5G дебютировал с экраном 120 Гц и Snapdragon 695 / MForum.ru

15.05. [Новинки] Слухи: Vivo S17e упомянули на официальном сайте / MForum.ru

15.05. [Новинки] Слухи: Nubia Z60 Fold получит 7,3-дюймовый дисплей / MForum.ru

12.05. [ПО] Анонсы: Представлена Wear OS 4 с большим число приложений и облачным резервным копированием / MForum.ru

12.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y78 c Dimensity 7020 SoC, 120 Гц экраном и 50 Мп камерой / MForum.ru

11.05. [Новинки] Анонсы: Realme 11 Pro+ дебютировал с 200 Мп камерой и зарядкой 100 Вт / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: