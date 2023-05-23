Анонсы: Infinix Note 30 5G с Mediatek Dimensity 6080 представлен официально

MForum.ru
23.05.2023,
Infinix Note 30 5G оснащен чипсетом Mediatek Dimensity 6080 и тем же экраном, что и вариант LTE, — 6,78-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Варианты хранения тоже те же, но вот оперативной памяти либо 4 ГБ, либо 8 ГБ.
В части камер отличием Infinix Note 30 5G является основной сенсор – смартфон оснащен 108-мегапиксельным сенсором ISOCELL HM6 от Samsung с диафрагмой f/1,75. Комбинация 2 Мп и AI Cam сохранена, а селфи-камера внутри круглого выреза по-прежнему используется 16 Мп датчик. Однако оформление камер иное – вспомогательные камеры установлены на одном круге.
Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч при зарядке 45 Вт (аналогично базовой модели), но здесь зарядка осуществляется при 10 В / 4,5 А, что предполагает другую архитектуру, чем у Note 30, который заряжается при 9 В / 5 А. Другие особенности включают NFC, FM-радио и двойные динамики JBL. Варианты цвета снова: синий, черный и золотой закат, который на самом деле представляет собой оранжевый с золотыми элементами.
© Антон Печеровый,
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