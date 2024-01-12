Анонсы: Poco M6 Pro с Helio G99-Ultra, 64 МП камерой и экраном 120 Гц представлен официально

12.01.2024, MForum.ru

Суббренд Xiaomi выпустил Poco M6 Pro 5G в августе прошлого года в Индии. Эта модель построена на процессоре Snapdragon 4 Gen 2 SoC, оснащена ЖК-экраном с частотой обновления 90 Гц, двойной камерой на 50 МП и аккумулятором емкостью 5000 мАч с зарядкой 18 Вт. Сегодня бренд анонсировал 4G-версию телефона, которая будет доступна по всему миру.

Глобальный Poco M6 Pro оснащен процессором Helio G99-Ultra SoC (таким образом, эта новинка поддерживает лишь сети LTE), дополненным до 12 Гб ОЗУ и до 512 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD.

Диагональ AMOLED-дисплея новинка составляет 6,67 дюйма, разрешение FullHD+, частота обновления 120 Гц. Для защиты экрана используется Gorilla Glass 5. Под дисплеем размещен сканер отпечатков пальцев, а в вырезе дисплея находится фронтальная камера разрешением 16 Мп.

Тыловая камера строенная, основной сенсор разрешением 64 Мп, сверхширокоугольный 8 МП и макромодуль 2 МП. Основная камера имеет OIS и оснащена функцией Film Camera, имеющей 12 пленочных фильтров и восемь пленочных рамок «для расширения творческих возможностей и обмена запоминающимися визуальными эффектами в социальных сетях».

Также отметим батарею емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 67 Вт (0–100% за 44 минуты), USB-C и рейтинг IP54. Смартфон также оснащен двумя динамиками, разъемом для наушников 3,5 мм, ИК-передатчиком и чипом NFC.

Глобальный Poco M6 Pro предлагается в черном, синем и фиолетовом цветах, в двух вариантах памяти — 8 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/512 ГБ по цене 199 и 249 долларов США, соответственно. Продажи новинки уже начались.