Развитие сетей: МегаФон в Амурской области - скорости выросли в 100 городах и селах Приамурья

14.02.2024, MForum.ru

Как сообщает МегаФон, после реализации программы рефарминга и модернизации телеком-оборудования в Приамурье у жителей более 100 населенных пунктов доступные им скорости мобильного интернета выросли в среднем на 20%. Выросла зона покрытия LTE, а также емкость сетей, работающих по этой технологии.

Работы были проведены, в частности, в Зее, Свободном, Циолковском, Тынде, Шимановске, Райчихинске, Сковородино, Екатеринославке, Архаре, Уруше, Новокиевском Увале, Тыгде и других городах, и районных центрах области, а также в небольших селах и поселках.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: развитие сетей Амурская область МегаФон

--