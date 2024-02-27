Анонсы: Раскладной смартфон Nubia Flip 5G оценен в $599

27.02.2024, MForum.ru

Популярность складных устройств постепенно растет, на рынок выходит все больше OEM-производителей. Последним примером является Nubia Flip 5G, который был анонсирован на MWC 2024 и является первым складным телефоном производителя. Устройство идентично ZTE Libero Flip, представленному на прошлой неделе в Японии.

Nubia Flip 5G оснащен 6,9-дюймовым складным OLED-дисплеем с разрешением 1188 x 2790 пикселей и частотой обновления 120 Гц. К основному дисплею присоединяется круглый 1,43-дюймовый экран с разрешением 466 x 466 пикселей.

Дополнительная панель может служить видоискателем камеры для съемки селфи с помощью основной камеры 50 МП, а также ее можно использовать для приема звонков, управления воспроизведением мультимедиа, отображения информации о погоде и других простых задач.

Nubia Flip 5G получил подвесной шарнир с двумя направляющими, который выдерживает более 200 000 раскладываний — это более или менее отраслевой стандарт для устройств этого типа.

На задней панели Nubia Flip 5G расположены основная камера с сенсором 50 Мп и 2 Мп датчик глубины. Устройство также может похвастаться фронтальной камерой разрешением 16 Мп и аккумулятором емкостью 4310 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт. Основа «железа» - Snapdragon 7 Gen 1.

Подтверждено, что цена начнется с 599 долларов, что сделает Fli 5G самым доступным складным телефоном на рынке. Nubia также подтвердила, что будет предлагаться в черном и золотом цветах, но не раскрыла сроки релиза и данные о доступности модели на разных рынках.