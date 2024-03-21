Анонсы: Смартфоны серии Infinix Note 40 представлены официально

MForum.ru
21.03.2024,
Infinix Note 40 Pro 5G похож на Pro+ с изогнутым 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц (FHD+), Dimensity 7020 и основной камерой на 108 Мп.
Но в отличие от модели «+» объем ОЗУ – 8 Гб (+8 ГБ дополнительной виртуальной памяти), встроенной памяти – 256 Гб (LPDDR4X и UFS 2.2 соответственно). Другое отличие в мощности зарядки – ее мощность составляет 45 Вт по проводу, также присутствует беспроводная зарядка мощностью 20 Вт с совместимостью MagKit. Зато емкость АКБ немного выше – 5000 мАч.
Infinix Note 40 Pro не поддерживает сети 5G, а основа его «железа» чипсет Helio G99. Однако у него такой же объем оперативной памяти, как и у модели Pro+ — 12 ГБ фактического (+ 12 ГБ виртуальной). Кроме того, мощность быстрой зарядки выше – 70 Вт при емкости АКБ 5000 мАч. Также есть поддержка зарядки MagKit мощностью 20 Вт.
Несмотря на отсутствие приставки «Pro» в названии модели, Infinix Note 40 очень похож на модель Infinix Note 40 Pro, за исключением изогнутого экрана. Этот смартфон оснащен плоским AMOLED-дисплеем диагональю 6,78-дюйма разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Также спецификации устройства включают в себя Helio G99, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти (LPDDR4X, UFS 2.2). Смартфон оснащен другой основной камерой: 108 МП с сенсором ISOCELL 1/1,52 дюйма (в Note 40 Pro используется сенсор 1/1,67 дюйма).
Все три модели Note 40 Pro получат два обновления ОС и трехлетние исправления безопасности. Из коробки новинки работают под управлением Android 14 с оболочкой Infinix XOS 14.
Продажи новинок уже начались. Infinix Note 40 Pro+ 5G будет стоить от 310 долларов, а стоимость обычного Pro 5G — от 290 долларов. Infinix Note 40 Pro оценен в 260 долларов, а базовый Note 40 будет самым дешевым из всех — его цена составит 200 долларов.
© Антон Печеровый,
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