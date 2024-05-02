Развитие сетей: МТС в Амурской области - завершилась модернизация сети 4G/LTE в городе Завитинске

02.05.2024, MForum.ru

Как сообщает оператор, в результате проведенных работ доступные скорости мобильного доступа к сети интернет в Завитинске выросли в среднем на 30%.

Новым уровнем скоростей мобильного интернета могут воспользоваться не только 9 тысяч жителей города Завитинск, основанного в 1906 году, но и путешествующие по Транссибирской железной дороге и федеральной трассе Амур Р-297 в районе города.

«Мы провели необходимые работы к началу сезона отпусков. Теперь отправляясь по железной дороге и на автомобиле на пляжи Приморья, наши абоненты смогут с еще большим комфортом выходить в интернет, загружать видео и общаться в соцсетях. Также сервисами экосистемы МТС на высоких скоростях доступны жителям пригородного села Преображеновка», - рассказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Ранее МТС первой запустила LTE-сеть в самой северной точке Амурской области – поселке Олёкма.

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Поселение на месте будущего города Завитинск - железнодорожная станция Завитая, которая получила название по местной речке - Завитая. Фотография начала века - примерно 1916 год. Источник фото.

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теги: развитие сетей Амурская область МТС

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