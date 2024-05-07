Развитие сетей: МТС в Амурской области - МТС подключила 5 сел в Серышевском округе

07.05.2024, MForum.ru

МТС сообщает, что в рамках программы устранения цифрового неравенства (УЦН) к сети оператора подключено 5 сел в Серышевском округе Амурской области: Паруновка, Новосергеевка, Рождественка, Широкий Лог и Сосновка. Населенные пункты находятся на пути к природному заказнику Воскресеновский.

«Мы продолжаем расширять нашу сеть в Амурской области, подключая населенные пункты, находящиеся в отдаленной и труднодоступной местности. Связь и мобильный интернет сегодня позволяет ускорить решение многих вопросов, например, получение государственных услуг, оплаты счетов ЖКХ, онлайн-шоппинг, это возможность получить образование или повысить квалификацию дистанционно без дополнительных трат на командировки. Поэтому доступ к таким сервисам должен быть как у жителей крупных городов, так и небольших поселков», - рассказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Ранее МТС обеспечила 4G-интернетом поселок Олёкма в Тындинском округе, а также прокачала сеть LTE в Завитинске и пригородном селе Преображеновка.

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теги: МТС развитие сетей Амурская область

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