Слухи: Раскрыты спецификации Oppo Pad 3

MForum.ru
29.05.2024,
Oppo работает над Pad 3 и сегодня большая часть его характеристик была обнародована надежным информатором Digital Chat Station. Oppo Pad 2 был официально представлен в марте прошлого года, так что пришло время появиться его преемнику.
Обратите внимание, хотя Oppo Pad 3 может не продаваться за пределами Китая, есть высокая вероятность, что он может быть выпущен на международном рынке как OnePlus Pad 2. Напомню, оригинальный OnePlus Pad по сути был переименованным Oppo Pad 2.
По данным источника, Oppo Pad 3 будет оснащен 12,1-дюймовым ЖК-экраном разрешением 3000x2120 пикселей с соотношением сторон 7:5 и пиковой яркостью 900 нит, тыловой камерой 13 Мп, фронтальной камерой 8 Мп и аккумулятором емкостью 9510 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт.
В части аппаратной платформы ожидается процессор Snapdragon 8 Gen 3 SoC в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Новинка получит цельнометаллический корпус и «разблокировку без отпечатков пальцев», что подразумевает разблокировку по лицу (надеемся, не только базовую, которая использует только переднюю камеру).
Новинка получит цифровое перо Oppo Pencil 2. Хотя неясно, будет ли оно идти в комплекте с планшетом или приобретаться отдельно. Oppo Pencil 2 будет оснащен линейным вибромотором, аналогично Pencil Pro последнего поколения от Apple.
Подводя итог, отметим, что по сравнению с Oppo Pad 2, размер экрана немного увеличился, как и разрешение, значительно улучшилась пиковая яркость, а аппаратная платформа выбрана более производительная. В целом, новинка смотрится как очень хорошее обновление линейки планшетов Oppo и надеемся, что мировой релиз в роли OnePlus Pad 2 также состоится.
© Антон Печеровый,
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