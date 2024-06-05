Развитие сетей: МТС в Амурской области - скорости выросли в Сковородино

05.06.2024, MForum.ru

МТС сообщает о масштабной модернизации телеком-оборудования сети LTE в городе Сковородино на севере Амурской области. В зоне улучшенного покрытия - более 6 тысяч сковородинцев. Модернизация затронула все территорию города, но особое внимание было уделено его центральной части.

«На амурском севере сегодня реализуются несколько крупных инвестиционных проектов, среди которых строительство промышленных и культурных объектов, расширение Транссиба и Байкало-Амурской магистрали. Так совсем недавно мы подключили к сети LTE малые села в Серышевском, Свободненском, Зейском и Завитинском округах, и теперь жители могут использовать все преимущества глобальной сети и сервисов экосистемы МТС», - рассказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

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теги: МТС развитие сетей Амурская область

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