Развитие сетей: МТС в Амурской области - скорости выросли в Сковородино

MForum.ru
05.06.2024,
МТС сообщает о масштабной модернизации телеком-оборудования сети LTE в городе Сковородино на севере Амурской области. В зоне улучшенного покрытия - более 6 тысяч сковородинцев. Модернизация затронула все территорию города, но особое внимание было уделено его центральной части.
«На амурском севере сегодня реализуются несколько крупных инвестиционных проектов, среди которых строительство промышленных и культурных объектов, расширение Транссиба и Байкало-Амурской магистрали. Так совсем недавно мы подключили к сети LTE малые села в Серышевском, Свободненском, Зейском и Завитинском округах, и теперь жители могут использовать все преимущества глобальной сети и сервисов экосистемы МТС», - рассказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.
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теги: МТС развитие сетей Амурская область
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