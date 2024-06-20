Слухи: OnePlus Nord CE4 Lite анонсируют 24 июня

MForum.ru
20.06.2024,
OnePlus подтвердил дату анонса Nord CE4 Lite в Индии. Запуск новинки среднего класса запланирован на понедельник, 24 июня, в 19:00 по восточному стандартному времени, прием предварительных заказов в Amazon India начнется сразу после анонса.
Ожидается, что Nord CE4 Lite станет ребрендингом Oppo K12x с чипсетом Snapdragon 6s Gen 3 вместо Snapdragon 695. Остальные характеристики должны быть идентичны: 6,7-дюймовый OLED-дисплей (FHD+ 120 Гц), основная камера Sony LYT-600 разрешением 50 Мп с оптической стабилизацией изображения и аккумулятор емкостью 5500 мАч с проводной зарядкой 80 Вт.
© Антон Печеровый,
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