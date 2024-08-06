Анонсы: Представлен Huawei Nova Flip с 6.94-дюймовым LTPO OLED экраном, АКБ 4400 мАч и зарядкой 66 Вт

MForum.ru
06.08.2024,
Huawei представила компактный складной смартфон Nova Flip, ставший первым устройством новой линейки производителя.
Хотя новинка позиционируется как модный аксессуар, она получила ряд технических инноваций. В частности, механизм шарнира Waterdrop прошел строгие испытания SGS Switzerland и рассчитан на 1,2 миллиона сгибаний. Толщина Huawei Nova Flip в развернутом виде составляет всего 6,88 мм, а его вес 195 граммов.
На внешней крышке размещен квадратный 2,14-дюймовый OLED-дисплей, находящийся прямо рядом с двумя камерами. Внутри Huawei Nova Flip установлен 6,94-дюймовый LTPO OLED экран разрешением FHD+ с частотой обновления 1-120 Гц. Внешний экран также служит видоискателем для основной камеры и позволяет также запускать некоторые сторонние приложения, такие как погода, музыка и календарь.
Основная камера Huawei Nova Flip представляет собой 50-мегапиксельный сенсор размером 1/1,56-дюйма, датчиком RYYB и диафрагмой F/1,9. В качестве вспомогательного выступает 8-мегапиксельный сенсор со сверхширокоугольным объективом. Для сэлфи предназначена 32-мегапиксельная фронтальная камера.
Huawei не раскрывает чипсет или объем оперативной памяти Nova Flip. Однако, ранее в Geekbench, эта новинка была замечена с чипом Kirin 8000. Предположительно, этот же чипсет установлен в Huawei Nova 12 и 12 Pro.
За автономность Nova Flip отвечает аккумулятор емкостью 4400 мАч с проводной зарядкой мощностью 66 Вт.
Программная составляющая – HarmonyOS 4.2, снабженная рядом функций на базе искусственного интеллекта, включая инструмент удаления объектов, распознавания текста на изображениях и генерацию изображений.
Huawei nova Flip поставляется в следующих цветах: зеленый New Green, розовый Sakura Pink, белый Zero White и черный Starry Black.
Цены начинаются от 5288 юаней (744 долл. США) за комплектацию с 256 ГБ встроенной памяти. Вариант на 512 Гб оценен в 5688 юаней (798 долл. США), а модель с хранилищем на 1 ТБ стоит 6488 юаней (911 долл. США). Старт продаж в Китае запланирован на 10 августа.
© Антон Печеровый,
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