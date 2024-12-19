Анонсы: Poco M7 Pro 5G — 5G-смартфон за 15 000 рупий

MForum.ru
19.12.2024,
Бренд Poco представил на индийском рынке два новых смартфона с поддержкой сетей 5G — середнячка серии M и смартфон начального уровня, вошедший в С-серию. Новинки уже доступны для предварительного заказа на Flipkart.
Poco M7 Pro 5G базируется на чипсете Dimensity 7025 Ultra, представляющим собой 6-нм чип с двумя ядрами Cortex-A78 (2,5 ГГц) и шестью ядрами A55 (2,0 ГГц). Объем ОЗУ составляет 6 или 8 Гб, встроенной памяти — 128 или 256 Гб. В плане поддержки заявлено 2 обновления ОС и 4 года исправлений безопасности.
Дисплей сильно отличается от того, что был на M6 Pro 5G. Poco M7 Pro 5G оснащен 6,67-дюймовым FHD+ OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Для защиты экрана служит стекло Gorilla Glass 5. Дактилоскопический сенсор встроен в экран.
Другим серьезным обновлением относительно предшественника стали камеры. Тыловая камера базируется на 50-мегапиксельном сенсоре Sony LYT-600 и может похвастаться впечатляющим объективом для своего класса — яркой диафрагмой f/1,5 с оптической стабилизацией изображения (OIS) и электронной тоже (EIS). К сожалению, запись видео ограничена 1080p при 30 кадрах в секунду. Фронтальная камера использует 20-мегапиксельный датчик и более широкий объектив («0,8x», однако мы не знаем точное фокусное расстояние). Разрешение вспомогательного сенсора тыловой камеры — 2 Мп.
Poco M7 Pro 5G получил встроенные стереодинамики с опцией усиления громкости. Кроме того, присутствуют 3,5-миллиметровый разъем для наушников и ИК-порт для управления бытовой техникой на верхнем торце. Внизу находится порт USB-C, способный заряжать аккумулятор емкостью 5110 мАч с максимальной мощностью 45 Вт. Для сравнения, M6 Pro 5G поддерживал только 18 Вт.
Poco M7 Pro 5G привлекает внимание двухцветным дизайном, толщина корпуса 7,99 мм и вес 190 г. Класс защиты от внешних воздействий — IP64 (пыленепроницаемый, устойчивый к брызгам и воде).
Poco M7 Pro 5G доступен в цветах Lavender Frost, Lunar Dust и Olive Twilight. Модель 6/128 ГБ можно предварительно заказать на Flipkart за 15 000 индийских рупий, 8/256 ГБ — за 17 000 рупий.
© Антон Печеровый,
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