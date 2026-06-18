Мобильная связь: МТС оснащает солнечными панелями БС в Калмыкии и Астраханской области

MForum.ru

Мобильная связь: МТС оснащает солнечными панелями БС в Калмыкии и Астраханской области

24.06.2026, MForum.ru

МТС сообщает о расширении использования альтернативных источников энергии на объектах связи юга России. В частности, солнечные панели и системы резервного электропитания появились на 10 БС в Калмыкии - вдоль трассы «Элиста – Волгоград», а также в ряде населенных пунктов. Строятся они и в Астраханской области, например, в селах Икряное и Баста.

Оборудование для резервного питания от солнца настроено таким образом, чтобы одновременно направлять электричество на базовые станции и со штатной электросети, и с солнечных панелей. В ясные дни базовые станции будут питаться преимущественно альтернативной энергией, в пасмурные дни - наоборот. В случае отключения внешнего электричества базовая станция перейдет на работу от аккумуляторов и солнечной энергии. Использование альтернативных источников энергии позволяет дополнительно резервировать питание объектов связи в удаленных населенных пунктах и снижать зависимость телеком-инфраструктуры от внешних факторов.

«Мы продолжаем использовать современные решения для развития телеком-инфраструктуры в регионе. Применение альтернативных источников энергии помогает организовать резервное питание базовых станций и повысить эффективность работы сети в удаленных территориях. Для Астраханской области, где много солнечных дней в году и часть объектов связи расположена вдали от крупных населенных пунктов, такие технологии особенно актуальны», - отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.

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теги: мобильная связь развитие сетей МТС Калмыкия Астраханская область солнечная энергия солнечные панели резервирование электропитания

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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