Образование: Yadro оборудовала устройствами Kvadra аудиторию Президентской академии

25.06.2026, MForum.ru

В аудитории установлено 50 устройств Kvadra: 43 ноутбука и 7 моноблоков. Оборудование будут использовать сотрудники Академии во время приемной кампании.

Подписанное на ЦИПР соглашение Yadro и Президентской академии предусматривает развитие совместных проектов в сфере образования, науки и прикладного использования российских клиентских устройств в образовательной среде. Оборудованная аудитория – один из таких совместных проектов.

Стороны договорились также о таких видах взаимодействия, как проведение развитие совместных мероприятий, включая конференции, круглые столы, семинары, хакатоны и ярмарки вакансий, обмен экспертизой по использованию ИТ-инфраструктуры и программного обеспечения, а также возможность применения устройств Kvadra в учебном процессе - на лекциях, семинарах и лабораторных работах. Отдельное направление сотрудничества связано с организацией практики студентов Президентской академии в Yadro.

Yadro последовательно развивает сотрудничество с образовательными организациями: компания участвует в проектах, которые помогают знакомить студентов и сотрудников вузов с российскими технологическими решениями и реальными сценариями их применения. Открытие аудитории в Президентской академии продолжает это направление и расширяет практическое использование устройств Kvadra в образовательной среде.

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теги: партнерства отечественная электроника отечественная вычислительная техника партнерства Yadro Президентская академия поддержка образования

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