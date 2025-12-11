Вычислительная техника. Образование: МИЭТ и Yadro открыли совместную научно-исследовательскую лабораторию

11.12.2025, MForum.ru

Технологическая компания Yadro (входит в ИКС-холдинг) и Национальный исследовательский университет (НИУ МИЭТ) объявили об открытии лаборатории Вычислительной техники и встраиваемых систем.

Новое образовательное пространство создано на базе Передовой инженерной школы МИЭТ и станет центром подготовки инженеров-разработчиков аппаратных решений.

фото пресс-службы Yadro

Лаборатория оснащена оборудованием для 42-х рабочих мест для студентов и инженеров. Для этого компания Yadro передала университету оборудование собственной разработки: клиентские устройства Kvadra — моноблоки, мини-ПК Kvadra TAU и ноутбуки Kvadra NAU, а также комплекты специализированного измерительного оборудования.

Основная задача новой лаборатории — погружение студентов в полный цикл создания современной электроники: от схемотехнического проектирования и разводки печатных плат до написания системного ПО и адаптации операционных систем. В рамках сотрудничества организации планируют вести совместную работу над проектированием отладочных плат и компьютерных модулей, а также исследовать архитектурные решения для встраиваемой электроники.

Особое внимание планируется уделить работе с аппаратным обеспечением для радиоизмерений и отладки: парк приборов лаборатории включает современные цифровые осциллографы со встроенными логическими анализаторами, генераторы сигналов произвольной формы, прецизионные мультиметры и программируемые источники питания.

Образовательная программа лаборатории интегрирована с индустриальными стандартами. Студенты получат доступ к профессиональным системам автоматизированного проектирования, а также инструментам моделирования целостности сигналов и питания.

На базе лаборатории планируется запуск новых образовательных курсов, включая факультатив «Схемотехника вычислительных устройств» и программы повышения квалификации по моделированию целостности сигналов и разработке печатных плат для высокопроизводительной техники, а также выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Ежегодно через проекты лаборатории планируется пропускать до 50 студентов.

Это не первая лаборатория, открытая в МИЭТ совместно с компанией Yadro. В 2022 году начала работу лаборатория Энергоэффективных систем на кристалле, где студенты занимаются разработкой новых цифровых сложно-функциональных блоков (СФУ) и энергоэффективных систем на кристалле (СНК / SoC) для периферийных вычислений.

