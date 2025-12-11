Вычислительная техника. Образование: МИЭТ и Yadro открыли совместную научно-исследовательскую лабораторию

MForum.ru
11.12.2025,
Технологическая компания Yadro (входит в ИКС-холдинг) и Национальный исследовательский университет (НИУ МИЭТ) объявили об открытии лаборатории Вычислительной техники и встраиваемых систем.
Новое образовательное пространство создано на базе Передовой инженерной школы МИЭТ и станет центром подготовки инженеров-разработчиков аппаратных решений.
фото пресс-службы Yadro
Лаборатория оснащена оборудованием для 42-х рабочих мест для студентов и инженеров. Для этого компания Yadro передала университету оборудование собственной разработки: клиентские устройства Kvadra — моноблоки, мини-ПК Kvadra TAU и ноутбуки Kvadra NAU, а также комплекты специализированного измерительного оборудования.
Основная задача новой лаборатории — погружение студентов в полный цикл создания современной электроники: от схемотехнического проектирования и разводки печатных плат до написания системного ПО и адаптации операционных систем. В рамках сотрудничества организации планируют вести совместную работу над проектированием отладочных плат и компьютерных модулей, а также исследовать архитектурные решения для встраиваемой электроники.
Особое внимание планируется уделить работе с аппаратным обеспечением для радиоизмерений и отладки: парк приборов лаборатории включает современные цифровые осциллографы со встроенными логическими анализаторами, генераторы сигналов произвольной формы, прецизионные мультиметры и программируемые источники питания.
Образовательная программа лаборатории интегрирована с индустриальными стандартами. Студенты получат доступ к профессиональным системам автоматизированного проектирования, а также инструментам моделирования целостности сигналов и питания.
На базе лаборатории планируется запуск новых образовательных курсов, включая факультатив «Схемотехника вычислительных устройств» и программы повышения квалификации по моделированию целостности сигналов и разработке печатных плат для высокопроизводительной техники, а также выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Ежегодно через проекты лаборатории планируется пропускать до 50 студентов.
Это не первая лаборатория, открытая в МИЭТ совместно с компанией Yadro. В 2022 году начала работу лаборатория Энергоэффективных систем на кристалле, где студенты занимаются разработкой новых цифровых сложно-функциональных блоков (СФУ) и энергоэффективных систем на кристалле (СНК / SoC) для периферийных вычислений.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: вычислительная техника образование партнерства партнерство с ВУЗами
--
Публикации по теме:
16.05. [Новости компаний] Итоги: ВымпелКом отчитался за первый квартал года / MForum.ru
06.11. [Новости компаний] IT: Конспекты. Олег Жуков, Современные тренды и трансформация бизнеса Oracle за 25 лет в России / MForum.ru
20.10. [Новости компаний] Вендоры решений 5G / MForum.ru
20.10. [Новости компаний] Новости 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
15.05. [Новости компаний] Huawei Technologies / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты характеристики компактного флагмана OnePlus 15T / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла характеристики и дату выхода Oppo Reno 15c / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Google Pixel 10a будет похож на Pixel 9a / MForum.ru
10.12. [Новинки] Анонсы: Infinix представил планшет XPad Edge с большим экраном и емкой АКБ / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Lava представила Play Max с чистым Android и чипом для игр за $145 / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Poco представила в Индии доступный смартфон с поддержкой 5G и емкой батареей / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Lite с АКБ емкостью 7500 мАч представлен официально / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Oppo представила смартфон A6L с защитой IP69 и батареей 7000 мАч / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace 6T – флагман для геймеров с рекордной батареей и чипом 3 нм / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Oppo A6x в вариантах 4G и 5G представлен официально / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Jolla Phone на Sailfish OS представлен официально / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Realme представила в Индии Watch 5 с обновленным дизайном и независимым GPS за $49 / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Realme P4x представлен официально / MForum.ru
04.12. [Новинки] Анонсы: HMD представила новые кнопочные телефоны / MForum.ru
04.12. [Новинки] Анонсы: Samsung представляет в Индии доступный планшет для развлечений и учебы – Galaxy Tab A11 / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: Nubia Flip3 официально представлена в Японии / MForum.ru
03.12. Анонсы: ZTE Nubia Fold появился в Японии / MForum.ru
02.12. [Новинки] Анонсы: Смартфон с тройным сложением Samsung Galaxy Z TriFold представлен официально / MForum.ru
02.12. [Новинки] Слухи: «Чемпион по производительности» OnePlus 15R готовится к дебюту / MForum.ru
02.12. [Новинки] Слухи: OnePlus готовит доступный планшет с 5G и поддержкой стилуса / MForum.ru