Микроэлектроника: В США хотят восстановить внутреннее производство радстойких микросхем

13.07.2026, MForum.ru

Минобороны США выделило сравнительно небольшую сумму в $16 млн компании BAE Systems, предприятию тесно связанному с ВПК США, на восстановление производства радстойких микросхем (от англ. Radiation-Hardened Microelectronics, RHM, радиационно-стойкие микросхемы).

Ключевая особенность таких микросхем – они способны сохранять работоспособность дольше, чем обычные, гражданские микросхемы в условиях, например, космического излучения или заметного радиационного воздействия. Конкретнее – речь идет о производственной платформе RH45 Storefront, основанной на подходах технологии «радстойкость за счет конструкции» (RHBD - Radiation Hardened by Design), в данном случае, в виду имеют технологию SOI (кремний-на-изоляторе), техпроцесс 45 нм.

Это давно отработанная в США технология, которую решили «реанимировать», восстановив доверенную производственную базу. Под эту технологию есть и соответствующие изделия, которые выпускались ранее, теперь их выпуск планируется восстановить без затрат на новое проектирование.

В общем «технологический суверенитет» и «национальная безопасность» на марше.

((по материалам Interesting Engineering))

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