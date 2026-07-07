Развитие сетей мобильной сотовой связи: МТС сообщает о завершении проекта по расширению сети мобильной связи на ЦКАД в Московском регионе

16.07.2026, MForum.ru

За счет установки современного телеком-оборудования вдоль крупнейшей в Московском регионе автомагистрали, по данным компании, обеспечено «непрерывное LTE-покрытие и стабильно высокое качество услуг связи для всех участников движения и жителей близлежащих населенных пунктов».

Работы по обеспечению ЦКАД мобильной связью шли с 2021 года в сотрудничестве с ГК Автодор. Протяженность ЦКАД – 340.6 км, она проходит по территории Московской области и Новой Москвы примерно в 50 км от МКАД.

Только за год количество базовых станций МТС, обслуживающих дорогу, увеличилось на 17%, а площадь покрытия – 16%. На сегодняшний день трассу, а также населенные пункты и многочисленные предприятия поблизости от нее, обслуживают порядка 130 БС стандарта LTE. Как ожидается, в дальнейшем наличие сети LTE позволит развернуть систему видеонаблюдения вдоль дороги.

ЦКАД состоит из пяти пусковых комплексов, каждый из которых проходит через несколько городских округов Подмосковья. За 5 лет с момента старта движения по всей протяженности ЦКАД автомобилисты совершили по ней почти 410 млн проездов.

«ЦКАД входит в перечень федеральных дорог, которые в обязательном порядке должны быть обеспечены LTE-покрытием и, конечно, в силу своей значимости для миллионов жителей столичного и других регионов, является приоритетным направлением для МТС. Мы последовательно, вслед за этапами открытия трассы, обеспечивали на ней телеком-инфраструктуру, и теперь закрыли все остававшиеся до недавнего времени «белые пятна». Непрерывная мобильная сеть со средней скоростью интернет-доступа 52 Мбит/с на ЦКАД обеспечивает столичные стандарты связи миллионам пользователей на всем пути следования и способствует повышению уровня безопасности и контроля над дорогой», - комментирует директор по стратегии и развитию МТС в Московском регионе Дмитрий Поляков.

«Для обеспечения комфорта пользователей автодорог на скоростных трассах проводится системная работа по повышению доступности и стабильности услуг мобильной связи с 2019 года. Развитие инфраструктуры связи осуществляется в том числе в рамках межведомственного взаимодействия. В тесной работе с операторами «большой четверки» обеспечивается стабильный доступ пользователей автодорог к услугам связи на всем их протяжении. Следом за М-11 «Нева» и М-12 «Восток» (участки Москва - Казань, Дюртюли - Ачит), работы по которым завершились в 2021 и 2024 году, завершены работы и на ЦКАД, что в совокупности позволило замкнуть коридор стабильной и высокоскоростной сотовой связи протяженностью более 1,5 тыс. км», - отметил заместитель председателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов Константин Макиев.

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теги: развитие сетей мобильной сотовой связи МТС Московский регион

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