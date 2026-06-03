Развитие мобильной связи: Билайн модернизировал сеть на ЦКАД в Московском регионе

07.07.2026, MForum.ru

Билайн сообщает о завершении очередного этапа модернизации сети на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД), в рамках которого были обновлены базовые станции вдоль ключевых участков автомагистрали.

Благодаря этому сеть получила дополнительную ёмкость и эффективнее справляется с высокой нагрузкой. Во время собственных драйв-тестов компании максимальная скорость загрузки данных достигла 281,5 Мбит/с, средняя — 62,9 Мбит/с. Максимальная скорость передачи данных составила 80,5 Мбит/с, средняя — 28 Мбит/с.

Олег Бирюков, директор Московского региона Билайна: «Трафик на транспортных магистралях растёт быстрее, чем количество базовых станций. Поэтому сегодня качество связи зависит не столько от покрытия, сколько от того, насколько эффективно работает сама сеть. Мы постоянно увеличиваем её ёмкость, оптимизируем архитектуру и обновляем оборудование, чтобы даже на самых загруженных трассах клиенты могли пользоваться привычными цифровыми сервисами без ограничений». ||

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