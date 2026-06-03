Мобильная связь: МегаФон заявил о лидерстве по качеству связи в Москве со ссылкой на данные Vigo, Megabitus и DMTEL

MForum.ru
03.06.2026,
Так, по данным Vigo в 1q2026 МегаФон демонстрировал лучший результат по покрытию, аналитики компании утверждают, что разрыв с ближайшим конкурентов – почти 5%. В основе - расчет показателя Vigo Coverage Score, основанный на общей площади территории, где доступна сеть операторов, доли покрытия каждого оператора, доли населения в зоне 4G, а также технологичности и качества непосредственно покрытия.
Megabitus провел исследование во втором полугодии 2025 года - оно показало, что для МегаФона характерны средние скорости в 58.9 Мбит/с на скачивание данных и 16.77 Мбит/с на их загрузку в сеть. И скорость загрузки - на 30% выше, чем у ближайшего конкурента.
Говоря о DMTEL, оператор имеет в виду исследование, проведенное годом ранее, с мая по июль 2025 года. По оценкам аналитиков, МегаФон оказался первым по такому показателю, как низкая доля обрывов вызовов в сети VoLTE с значением в 0.24%.
«Нам важно, чтобы для абонентов всего столичного региона высокоскоростной интернет был таким же привычным явлением, как и наличие смартфона или ноутбука. Поэтому мы постоянно развиваем сеть, увеличиваем её ёмкость и расширяем покрытие, в том числе в ЖК, бизнес‑центрах и внутри важных социальных объектов. В прошлом году мы построили в Москве несколько сотен базовых станций и модернизировали более 3 тысяч телеком-объектов. Кроме того, мы завершили масштабный рефарминг сети в столице и расширили программу на крупнейшие городские округа ближнего Подмосковья. Благодаря этому средняя скорость скачивания в крупных городах области уже выросла на 11%», - отметил директор московского отделения МегаФона Виктор Югай.
Как утверждает компания, с начала 2026 года МегаФон построил в Московском регионе уже более 100 новых БС, а также обновил более тысячи «телеком-объектов», провел более 400 «мероприятий» по замене климатического оборудования, подготовив БС по всему региону к летнему сезону.
Справедливости ради отмечу, что и у других федеральных операторов показатели сетей в Москве весьма близки, явных аутсайдеров нет. В целом, можно было бы говорить о высокой доступности мобильной связи и интернета в Москве (пусть и не на основе 5G), не будь таких неприятных явлений, как все более частые блокировки популярных приложений, борьба со средствами обхода блокировок, временных отключений интернета, спуфинга GNSS, и других помех пользованию мобильным интернетом. В итоге сокращаются не только возможности абонентов по использованию Интернета, но и не остается возможности справедливой оценки абонентами немалых усилий операторов по развитию ими сетей связи. Вместо этого у пользователей растет ощущение нестабильности и негарантированности оплаченных ими услуг. Это, конечно, не вина операторов.
--
теги: телеком мобильная связь развитие сетей Москва Московский регион качество связи качество услуг
--
Публикации по теме:
22.05. T2 начинает подключать БС в Москве с помощью ВОЛС
03.02. Билайн в Московском регионе - темпы строительства сети в 2025 году выросли более чем 2 раза!
27.01. МегаФон в Рязанской области - Старое и Новое Батурино, Выселки и Истобники получили 4G/LTE
22.12. МегаФон в Вологодской области - итоги строительства сети в 2025 году
22.07. МегаФон в Москве - по данным Ookla, оператор показал самую высокую медианную скорость мобильного интернета
09.06. T2 в Москве - оператор масштабно взялся за модернизацию сети в "спальных районах"
02.06. МТС проведет масштабную модернизацию транспортной сети в 29 регионах РФ – переведет ее на российское оборудование
07.05. Билайн в Башкирии - еще 181 населенный пункт получил LTE/4G
24.04. МегаФон в Москве - оператор заявляет, что ускорил мобильный интернет на 30% за счет рефарминга, DSS и других ухищрений
23.04. По качеству связи в Сапсанах на направлении Москва-Петербург лидером признан Билайн
07.04. МегаФон назвал новую БС на ВДНХ Шайба 895 в честь Александра Овечкина
04.03. МегаФон в Тверской области - интернет ускорили в Конаковском районе
21.02. Билайн в Москве - в 2024 году связь обеспечена еще для более чем 25 тысяч московских квартир
21.01. МТС в Московском регионе - расширено покрытие сети в новостройках Москвы и области
13.01. Абоненты МегаФон показали рекордное потребление мобильного трафика в московском метро в новогодние праздники
19.12. Билайн подводит итоги рефарминга частот в 2024 году и обещает продолжение в 2025 году
07.10. МТС в Волгоградской области - компания завершила модернизацию сети LTE в районе вокзалов Волгограда
17.09. МТС в Москве: улучшена связь на эскалаторной галерее Воробьевы горы
05.09. МегаФон обеспечил связь на станции Потапово - новой станции московского метро
09.08. МТС в Москве - улучшено качество связи в ТРЦ Кузьминки Молл
03.06. YouTube вводит автомаркировку ИИ-видео
03.06. Отечественный OpenSource в 2026 году – обзор от аналитиков ICT.Moscow и Мос.Хаба
03.06. Билайн бизнес построил выделенную сеть LTE на золоторудном месторождении Ведугинское в Красноярском крае
03.06. Первый вице-премьер Денис Мантуров о микроэлектронике и РЗЭ в интервью КоммерсантЪ
03.06. Ученые из Японии и США разработали кремниевый спинтронный p-бит
03.06. МегаФон заявил о лидерстве по качеству связи в Москве со ссылкой на данные Vigo, Megabitus и DMTEL
02.06. Минпромторг выделит еще 2 млрд на импортзамещение оборудования для эпитаксии
02.06. SK Hynix намерена удвоить мощности производства на кремниевых пластинах в ближайшие 5 лет
02.06. Как расшить регуляторные узкие места в региональном телекоме
02.06. Форум "Микроэлектроника 2026", обсуждая программу, - пьезо- и сегнетоэлектрические материалы
02.06. Китай координирует и картографирует «чистую» энергетику в национальных масштабах - с помощью ИИ
02.06. МегаФон нарастил покрытие в Увинском районе Удмуртии
02.06. МТС поможет московским застройщиком с мониторингом шума и пыли
01.06. МТС Web Services и K2Тех договорились о технологическом партнерстве для развития доверенного генеративного ИИ
01.06. Вымпелком и Ростелеком упростили доступ к линейно-кабельной инфраструктуре Ростелекома
03.06. OnePlus готовит Turbo 6X и 6X Pro
03.06. iPhone Ultra получит испарительную камеру и жидкометаллический шарнир
02.06. Huawei nova 16 Ultra – 200 МП камера, 7000 мАч, 100 Вт и IP69 за $69
02.06. Huawei nova 16 и 16 Pro: 200 МП, 7000 мАч и спутниковая связь. От $445
02.06. Huawei nova 16z – спутниковая связь и 6000 мАч за $400
01.06. Honor Win Turbo получил АКБ 10 000 мАч, Dimensity 8500 и IP69K при цене 340 евро
01.06. Samsung продолжает радовать владельцев бюджетных смартфонов своевременными обновлениями
29.05. Vertu Alphafold – самый дорогой складной смартфон года — от 6880 долларов
29.05. Xiaomi 17T и 17T Pro – Leica-камеры, большие батареи и 144 Гц от €749
28.05. Oppo Reno16 и Reno16 Pro – 200 МП камера, перископ и IP69K от $515
28.05. Oppo представила планшет Pad 6 с MediaTek Dimensity 9500s
28.05. Honor Pad 20 – 12.1-дюймовый экран, 10100 мАч и версия с матовым дисплеем от 310 долларов
27.05. Lava Shark 2 – 6000 мАч, 120 Гц и «ни одного лишнего приложения» за 11 999 рупий
27.05. Раскрыты полные спецификации Samsung Galaxy A27
26.05. Huawei nova 16 представят 1 июня, а Ultra получит АКБ 7000 мАч
26.05. Vivo Y600 Turbo – 9020 мАч, AMOLED 5000 нит и IP69 за 340 долларов
26.05. Oppo A6c добрался до Индии: 7000 мАч, 120 Гц и Unisoc T7250 от $146
25.05. Honor X7e 4G раскрыт ритейлером
25.05. Глобальные цены Xiaomi 17T и 17T Pro утекли в сеть за несколько дней до анонса
25.05. Xiaomi готовит Smart Band 11? Новое устройство прошло сертификацию