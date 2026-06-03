Мобильная связь: МегаФон заявил о лидерстве по качеству связи в Москве со ссылкой на данные Vigo, Megabitus и DMTEL

MForum.ru

Мобильная связь: МегаФон заявил о лидерстве по качеству связи в Москве со ссылкой на данные Vigo, Megabitus и DMTEL

03.06.2026, MForum.ru

Так, по данным Vigo в 1q2026 МегаФон демонстрировал лучший результат по покрытию, аналитики компании утверждают, что разрыв с ближайшим конкурентов – почти 5%. В основе - расчет показателя Vigo Coverage Score, основанный на общей площади территории, где доступна сеть операторов, доли покрытия каждого оператора, доли населения в зоне 4G, а также технологичности и качества непосредственно покрытия.

Megabitus провел исследование во втором полугодии 2025 года - оно показало, что для МегаФона характерны средние скорости в 58.9 Мбит/с на скачивание данных и 16.77 Мбит/с на их загрузку в сеть. И скорость загрузки - на 30% выше, чем у ближайшего конкурента.  

Говоря о DMTEL, оператор имеет в виду исследование, проведенное годом ранее, с мая по июль 2025 года. По оценкам аналитиков, МегаФон оказался первым по такому показателю, как низкая доля обрывов вызовов в сети VoLTE с значением в 0.24%.  

«Нам важно, чтобы для абонентов всего столичного региона высокоскоростной интернет был таким же привычным явлением, как и наличие смартфона или ноутбука. Поэтому мы постоянно развиваем сеть, увеличиваем её ёмкость и расширяем покрытие, в том числе в ЖК, бизнес‑центрах и внутри важных социальных объектов. В прошлом году мы построили в Москве несколько сотен базовых станций и модернизировали более 3 тысяч телеком-объектов. Кроме того, мы завершили масштабный рефарминг сети в столице и расширили программу на крупнейшие городские округа ближнего Подмосковья. Благодаря этому средняя скорость скачивания в крупных городах области уже выросла на 11%», - отметил директор московского отделения МегаФона Виктор Югай.  

Как утверждает компания, с начала 2026 года МегаФон построил в Московском регионе уже более 100 новых БС, а также обновил более тысячи «телеком-объектов», провел более 400 «мероприятий» по замене климатического оборудования, подготовив БС по всему региону к летнему сезону.

Справедливости ради отмечу, что и у других федеральных операторов показатели сетей в Москве весьма близки, явных аутсайдеров нет. В целом, можно было бы говорить о высокой доступности мобильной связи и интернета в Москве (пусть и не на основе 5G), не будь таких неприятных явлений, как все более частые блокировки популярных приложений, борьба со средствами обхода блокировок, временных отключений интернета, спуфинга GNSS, и других помех пользованию мобильным интернетом. В итоге сокращаются не только возможности абонентов по использованию Интернета, но и не остается возможности справедливой оценки абонентами немалых усилий операторов по развитию ими сетей связи. Вместо этого у пользователей растет ощущение нестабильности и негарантированности оплаченных ими услуг. Это, конечно, не вина операторов.

--

теги: телеком мобильная связь развитие сетей Москва Московский регион качество связи качество услуг

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

22.05. T2 начинает подключать БС в Москве с помощью ВОЛС

03.02. Билайн в Московском регионе - темпы строительства сети в 2025 году выросли более чем 2 раза!

27.01. МегаФон в Рязанской области - Старое и Новое Батурино, Выселки и Истобники получили 4G/LTE

22.12. МегаФон в Вологодской области - итоги строительства сети в 2025 году

22.07. МегаФон в Москве - по данным Ookla, оператор показал самую высокую медианную скорость мобильного интернета

09.06. T2 в Москве - оператор масштабно взялся за модернизацию сети в "спальных районах"

02.06. МТС проведет масштабную модернизацию транспортной сети в 29 регионах РФ – переведет ее на российское оборудование

07.05. Билайн в Башкирии - еще 181 населенный пункт получил LTE/4G

24.04. МегаФон в Москве - оператор заявляет, что ускорил мобильный интернет на 30% за счет рефарминга, DSS и других ухищрений

23.04. По качеству связи в Сапсанах на направлении Москва-Петербург лидером признан Билайн

07.04. МегаФон назвал новую БС на ВДНХ Шайба 895 в честь Александра Овечкина

04.03. МегаФон в Тверской области - интернет ускорили в Конаковском районе

21.02. Билайн в Москве - в 2024 году связь обеспечена еще для более чем 25 тысяч московских квартир

21.01. МТС в Московском регионе - расширено покрытие сети в новостройках Москвы и области

13.01. Абоненты МегаФон показали рекордное потребление мобильного трафика в московском метро в новогодние праздники

19.12. Билайн подводит итоги рефарминга частот в 2024 году и обещает продолжение в 2025 году

07.10. МТС в Волгоградской области - компания завершила модернизацию сети LTE в районе вокзалов Волгограда

17.09. МТС в Москве: улучшена связь на эскалаторной галерее Воробьевы горы

05.09. МегаФон обеспечил связь на станции Потапово - новой станции московского метро

09.08. МТС в Москве - улучшено качество связи в ТРЦ Кузьминки Молл

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Колонка редактора

03.06. YouTube вводит автомаркировку ИИ-видео

03.06. Отечественный OpenSource в 2026 году – обзор от аналитиков ICT.Moscow и Мос.Хаба

03.06. Билайн бизнес построил выделенную сеть LTE на золоторудном месторождении Ведугинское в Красноярском крае

03.06. Первый вице-премьер Денис Мантуров о микроэлектронике и РЗЭ в интервью КоммерсантЪ

03.06. Ученые из Японии и США разработали кремниевый спинтронный p-бит

03.06. МегаФон заявил о лидерстве по качеству связи в Москве со ссылкой на данные Vigo, Megabitus и DMTEL

02.06. Минпромторг выделит еще 2 млрд на импортзамещение оборудования для эпитаксии

02.06. SK Hynix намерена удвоить мощности производства на кремниевых пластинах в ближайшие 5 лет

02.06. Как расшить регуляторные узкие места в региональном телекоме

02.06. Форум "Микроэлектроника 2026", обсуждая программу, - пьезо- и сегнетоэлектрические материалы

02.06. Китай координирует и картографирует «чистую» энергетику в национальных масштабах - с помощью ИИ

02.06. МегаФон нарастил покрытие в Увинском районе Удмуртии  

02.06. МТС поможет московским застройщиком с мониторингом шума и пыли

01.06. МТС Web Services и K2Тех договорились о технологическом партнерстве для развития доверенного генеративного ИИ

01.06. Вымпелком и Ростелеком упростили доступ к линейно-кабельной инфраструктуре Ростелекома

Все статьи >>

Новости

03.06. OnePlus готовит Turbo 6X и 6X Pro

03.06. iPhone Ultra получит испарительную камеру и жидкометаллический шарнир

02.06. Huawei nova 16 Ultra – 200 МП камера, 7000 мАч, 100 Вт и IP69 за $69

02.06. Huawei nova 16 и 16 Pro: 200 МП, 7000 мАч и спутниковая связь. От $445

02.06. Huawei nova 16z – спутниковая связь и 6000 мАч за $400

01.06. Honor Win Turbo получил АКБ 10 000 мАч, Dimensity 8500 и IP69K при цене 340 евро

01.06. Samsung продолжает радовать владельцев бюджетных смартфонов своевременными обновлениями

29.05. Vertu Alphafold – самый дорогой складной смартфон года — от 6880 долларов

29.05. Xiaomi 17T и 17T Pro – Leica-камеры, большие батареи и 144 Гц от €749

28.05. Oppo Reno16 и Reno16 Pro – 200 МП камера, перископ и IP69K от $515

28.05. Oppo представила планшет Pad 6 с MediaTek Dimensity 9500s

28.05. Honor Pad 20 – 12.1-дюймовый экран, 10100 мАч и версия с матовым дисплеем от 310 долларов

27.05. Lava Shark 2 – 6000 мАч, 120 Гц и «ни одного лишнего приложения» за 11 999 рупий

27.05. Раскрыты полные спецификации Samsung Galaxy A27

26.05. Huawei nova 16 представят 1 июня, а Ultra получит АКБ 7000 мАч

26.05. Vivo Y600 Turbo – 9020 мАч, AMOLED 5000 нит и IP69 за 340 долларов

26.05. Oppo A6c добрался до Индии: 7000 мАч, 120 Гц и Unisoc T7250 от $146

25.05. Honor X7e 4G раскрыт ритейлером

25.05. Глобальные цены Xiaomi 17T и 17T Pro утекли в сеть за несколько дней до анонса

25.05. Xiaomi готовит Smart Band 11? Новое устройство прошло сертификацию

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: