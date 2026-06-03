Мобильная связь: МегаФон заявил о лидерстве по качеству связи в Москве со ссылкой на данные Vigo, Megabitus и DMTEL

03.06.2026, MForum.ru

Так, по данным Vigo в 1q2026 МегаФон демонстрировал лучший результат по покрытию, аналитики компании утверждают, что разрыв с ближайшим конкурентов – почти 5%. В основе - расчет показателя Vigo Coverage Score, основанный на общей площади территории, где доступна сеть операторов, доли покрытия каждого оператора, доли населения в зоне 4G, а также технологичности и качества непосредственно покрытия.

Megabitus провел исследование во втором полугодии 2025 года - оно показало, что для МегаФона характерны средние скорости в 58.9 Мбит/с на скачивание данных и 16.77 Мбит/с на их загрузку в сеть. И скорость загрузки - на 30% выше, чем у ближайшего конкурента.

Говоря о DMTEL, оператор имеет в виду исследование, проведенное годом ранее, с мая по июль 2025 года. По оценкам аналитиков, МегаФон оказался первым по такому показателю, как низкая доля обрывов вызовов в сети VoLTE с значением в 0.24%.

«Нам важно, чтобы для абонентов всего столичного региона высокоскоростной интернет был таким же привычным явлением, как и наличие смартфона или ноутбука. Поэтому мы постоянно развиваем сеть, увеличиваем её ёмкость и расширяем покрытие, в том числе в ЖК, бизнес‑центрах и внутри важных социальных объектов. В прошлом году мы построили в Москве несколько сотен базовых станций и модернизировали более 3 тысяч телеком-объектов. Кроме того, мы завершили масштабный рефарминг сети в столице и расширили программу на крупнейшие городские округа ближнего Подмосковья. Благодаря этому средняя скорость скачивания в крупных городах области уже выросла на 11%», - отметил директор московского отделения МегаФона Виктор Югай.

Как утверждает компания, с начала 2026 года МегаФон построил в Московском регионе уже более 100 новых БС, а также обновил более тысячи «телеком-объектов», провел более 400 «мероприятий» по замене климатического оборудования, подготовив БС по всему региону к летнему сезону.

Справедливости ради отмечу, что и у других федеральных операторов показатели сетей в Москве весьма близки, явных аутсайдеров нет. В целом, можно было бы говорить о высокой доступности мобильной связи и интернета в Москве (пусть и не на основе 5G), не будь таких неприятных явлений, как все более частые блокировки популярных приложений, борьба со средствами обхода блокировок, временных отключений интернета, спуфинга GNSS, и других помех пользованию мобильным интернетом. В итоге сокращаются не только возможности абонентов по использованию Интернета, но и не остается возможности справедливой оценки абонентами немалых усилий операторов по развитию ими сетей связи. Вместо этого у пользователей растет ощущение нестабильности и негарантированности оплаченных ими услуг. Это, конечно, не вина операторов.

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