Мобильная связь:МТС переключит из 3G в LTE 9 из каждых 10 площадок на своей сети в течение 2026 года

MForum.ru
08.06.2026,
В июне 2026 года МТС обещает ускорить мобильный интернет-доступ на 15-20% за счет переключения сайтов 3G (UMTS) в режим LTE с соответствующим переиспользованием частот – в Белгороде, Казани, Канске, Красноярске, Нижнем Тагиле, Рязани, Тынде и Чите. В мае 2026 года это уже было сделано в Екатеринбурге, а к концу 2026 года оператор намерен перевести в LTE 90% площадок с поддержкой 3G.
МТС начала переиспользование частот 3G в сети LTE в России еще в 2023 году. В 2025 году была отключена половина БС 3G. В 2026 году компания ускорила процесс переиспользования частот.
В целом МТС переключила сайты 3G в LTE в 203 городах в 41 регионе России. По оценкам компании, это позволило улучшить качество связи для 80 млн человек. Работы уже выполнены в таких городах, как Екатеринбург, Калининград, Комсомольск-на-Амуре, Курган, Москва и Московская область, Новосибирск, Самара, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Саратов, Сочи и Краснодарский край, Тюмень, Ярославль.
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теги: мобильная связь развитие сетей рефарминг частот МТС третье поколение
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