Мобильная связь: Средние скорости передачи данных в сетях мобильного интернета в России выросли год к году до 24-36 Мбит/с

Такие оценки предлагает TelecomDaily по результатам сервиса замером Мегабитус, заявляя о росте скоростей на 10-14% год к году. В расчет принимались данные 18.7 млн замеров, выполненных с 1 июля до 31 декабря 2025 года. Данные приводят Ведомости.

Самые высокие скорости передачи данных, по замерам TelecomDaily, обеспечивает МегаФон - средняя скорость загрузки данных в этой сети составила 36.03 Мбит/с, что обеспечило этому оператору заметный отрыв от остальных операторов. У которых показатели весьма близки: МТС - 26.44 Мбит/с; Т2 - 25.50 Мбит/с; Билайн - 24.15.

Динамика изменений такая:

МегаФон - 36.03, +19.1%

МТС - 26.44, +14.4%

Билайн - 24.14, +13.6%

T2 - 25.5, +14.3%

Что касается направления передачи данных "от терминала", здесь картина близкая:

МегаФон - 11.54 Мбит/с, +4.8% гг

МТС - 8.37 Мбит/с, +19.1% гг

Билайн - 7.86 Мбит/с, +14.4% гг

T2 - 6.84 Мбит/с, -8.1% гг (снижение!)

Результаты комментирует МегаФон

Масштабная программа рефарминга, которую МегаФон проводил в 2025 году, позволила существенно увеличить ёмкость сети и обеспечить самые высокие скорости мобильного интернета в России - утверждает компания.

Рефарминг охватил более 31 тысячи базовых станций третьего поколения (3G) оператора. Перераспределение частот затронуло все города миллионники, включая аэропорты, авто- и железнодорожные вокзалы, популярные туристические кластеры, среди которых горнолыжные курорты и пляжи. Работы коснулись и федеральных трасс, где связь особенно востребована.

«Постоянный рост мобильного трафика требует от нас непрерывного технологического развития. Мы последовательно обновляем инфраструктуру по всей стране. Так, например, в Москве завершившийся рефарминг позволил увеличить медианную скорость скачивания на 50%, в нижегородском Дзержинске — на 25%, в Хабаровске — на 15%», — отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.

Кроме того, повышение качественных показателей стало возможным и за счёт усиления транспортного сегмента сети. МегаФон расширил магистральные линии связи, увеличив пропускную способность более чем на 30%. Параллельно модернизация опорной сети позволила сократить задержки передачи данных и оптимизировать маршрутизацию трафика.

Мои гипотезы

Если мы в целом можем считать полученные результаты объективным отражением реальной ситуации, то возникает вопрос - чем был обусловлен рост скоростей?

Как всегда эти изменения - результат многофакторный. Если говорить о наиболее существенных, то я бы отметил проводимый в течение 2025 года рефарминг частот 2G/3G в слой LTE. Операторы проводили обновление оборудования сети, были развернуты новые базовые станции, несколько десятков тысяч - сообщения об этой деятельности каждый день публикуются на MForum. Операторы вели модернизацию транспортной сети (распределительной, опорной и магистральной), в частности, строили новые ВОЛС, что позволило убрать на сети ряд "узких мест" при передаче данных.

Кроме того, определенное влияние оказали регуляторные меры. Предполагаю, что российские сети были освобождены от значительного трафика, который приходился на Youtube, популярный заблокированный зарубежный мессенджер, на видеозвонки в Telegram и на бессчетное число заблокированных сайтов. Это изрядно разгрузило сети, поскольку говорить о перетоке всего объема заблокированного и заторможенного трафика в какие-то российские сервисы или в зашифрованный трафик, вряд ли приходится, кто-то просто уменьшил свое потребление данных, не находя альтернативы. Это не могло позитивно не сказаться на росте средних скоростей доступа. Чем ограниченнее доступное интернет-пространство, тем меньше требуется пропускной мощности для обеспечения доступа к нему. Тем большими могут быть средние скорости доступа, даже если не развивать сети. Отсюда напрашивается вывод, что этот тренд может действовать, как минимум, и в ближайшие месяцы - сокращение объемов доступного контента будет приводить к сокращению пользования передачей данных и росту средних скоростей.

--

