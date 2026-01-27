Мобильная связь: МегаФон в Рязанской области - Старое и Новое Батурино, Выселки и Истобники получили 4G/LTE

27.01.2026, MForum.ru

Жители деревень Старое и Новое Батурино, Выселки и села Истобники получили стабильную мобильную связь и интернет со скоростью до 45 Мбит/с, сообщает пресс-служба МегаФон. Заодно покрытие появилось на еще одном участке железнодорожного маршрута Москва-Рязань, который проходит через деревню Выселки.

«Мы последовательно улучшаем связь не только в городах, но и в небольших населённых пунктах, и вдоль ключевых транспортных маршрутов. Для жителей это комфорт в повседневной жизни, для пассажиров поездов — возможность не “выпадать” из онлайна в дороге. Надёжная связь должна быть там, где она действительно нужна», — отметила Людмила Калашникова: директор МегаФона в Рязанской области.

МегаФон продолжает развивать сеть в Рязанской области, уделяя внимание как населённым пунктам, так и важным направлениям для путешествий. За 2025 год в регионе было построено и модернизировано около 280 телеком-объектов. Это позволяет делать связь устойчивой и доступной дома, в дороге и в любой точке маршрута.

теги МегаФон Рязанская область развитие сетей мобильная связь

