Оборудование мобильной связи: Rakuten Mobile внедряет радиомодули 5G Open RAN совместно с дочкой 1Finity

MForum.ru
19.07.2026,
Компания 1Finity, дочка Fujitsu, объявила о коммерческом развертывании произведенных ею компактных радиомодулей 5G Sub6 (3.7 ГГц) в общенациональной облачный сети Rakuten Mobile в Японии. Цель развертывания этого оборудования – повышение плотности покрытия сети 5G.
В развертывании используется радиомодуль 44R21 от 1Finity, соответствующий стандарту O-RAN. За счет повышенной компактности, он обещает возможность снижения затрат оператора на аренду площадки, кроме того, заявляется сниженное относительно «стандартных» радиомодулей энергопотребление.
💎 Выводы более общего плана.
▫️ Операторы уже не просто хотят «покрыть территорию», для них все важнее становится вопрос оптимизации затрат, включая затраты на аренду площадей площадок и затраты на электроэнергию.
▫️ Развитие сетей на принципах Open RAN уже не только в Японии, но и в США – сигнал, что этот подход все же может получить распространение.
▫️ Интеграция радиомодуля 44R21 с vCU/DU Rakuten Symphony и системой управления сетью показывает, что интерфейсы O‑RAN реально работают на практике: оборудование одного вендора может бесшовно встраиваться в программную среду другого.
▫️ Япония и США задают тренд на диверсификацию поставщиков.
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теги: оборудование мобильной связи Япония пятое поколение Open RAN OpenRAN радиомодули радиоподсистема сотовой связи
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