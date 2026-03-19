Оборудование мобильной связи: Rakuten Mobile внедряет радиомодули 5G Open RAN совместно с дочкой 1Finity

19.07.2026, MForum.ru

Компания 1Finity, дочка Fujitsu, объявила о коммерческом развертывании произведенных ею компактных радиомодулей 5G Sub6 (3.7 ГГц) в общенациональной облачный сети Rakuten Mobile в Японии. Цель развертывания этого оборудования – повышение плотности покрытия сети 5G.

В развертывании используется радиомодуль 44R21 от 1Finity, соответствующий стандарту O-RAN. За счет повышенной компактности, он обещает возможность снижения затрат оператора на аренду площадки, кроме того, заявляется сниженное относительно «стандартных» радиомодулей энергопотребление.

Выходная мощность - 5-160 Вт, платформа - Qualcomm Dragonwing QRU100.





Радиомодули 44R21 были интегрированы в существующую инфраструктуру Rakuten Mobile за счет подключения к виртуализированному централизованному / распределенному программному обеспечению (vCU/DU) Rakuten Symphony и основной системе управления сетью Rakuten Mobile.

Хотя перспективы проекта Rakuten Mobile немало лет казались спорными, постепенно число абонентов, подключенных к этому оператору, превысило 10 млн, что для японского рынка, ограниченного примерно 122 млн человек, - не такой уж незначительный результат.

Для производителя радиомодулей – это положительная новость, тем более что их начинает развертывать также американская AT&T в рамках своего масштабного перехода к open RAN.

💎 Выводы более общего плана.

▫️ Операторы уже не просто хотят «покрыть территорию», для них все важнее становится вопрос оптимизации затрат, включая затраты на аренду площадей площадок и затраты на электроэнергию.

▫️ Развитие сетей на принципах Open RAN уже не только в Японии, но и в США – сигнал, что этот подход все же может получить распространение.

▫️ Интеграция радиомодуля 44R21 с vCU/DU Rakuten Symphony и системой управления сетью показывает, что интерфейсы O‑RAN реально работают на практике: оборудование одного вендора может бесшовно встраиваться в программную среду другого.

▫️ Япония и США задают тренд на диверсификацию поставщиков.

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