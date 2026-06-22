Развитие сетей мобильной сотовой связи: Билайн расширил покрытие 4G для туристов и жителей пяти челябинских сел

20.07.2026, MForum.ru

Вымпелком сообщает о развертывании новых базовых станций еще в 5 деревнях и поселках Челябинской области. В частности, улучшенное покрытие LTE получили жители:

Аргаяшского района – Крутолапово

Каслинский район – Шабурово, Щербаковка

Кусинский район – Ковали

Также базовую станцию Билайна запустили в поселке Магнитка, рядом с национальным парком «Таганай». Связь появилась даже в районе горных вершин Лягушка и Протопоп, а также у таких природных объектов как Магнитские разломы и Царь-Яма.

«Мы продолжаем расширять покрытие в области, чтобы жители небольших поселков могли пользоваться скоростным 4G наравне с клиентами в городах. Вместе с тем команда филиала развивает сеть и на популярных туристических маршрутах», – комментирует директор Челябинского отделения Билайна Анастасия Карпенко.

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теги: развитие сетей мобильной сотовой связи Билайн Вымпелком Челябинская область

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