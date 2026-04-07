Фиксированный интернет-доступ: Сеть гигабитного интернета МТС охватила микрорайон Олимпийский в Тамбове

21.07.2026, MForum.ru

МТС сообщила о расширении покрытия гигабитной сети в Тамбове – еще почти на 7 тысяч жителей микрорайона Олимпийский на северо-западе города

Специалисты МТС завершили строительство гигабитной сети в микрорайоне Олимпийский, подключив к ней более тысячи семей из четырех новостроек по ул. Пахотная. В результате доступ к домашнему интернету на основе оптоволокна получили жители всего микрорайона, в том числе из ЖК по улицам Сабуровская и Селезневская.

«Мы продолжаем развивать современную телеком-инфраструктуру в новых жилых комплексах Тамбова: за последние пять лет доступ к гигабитному интернету МТС получили более 32 тысяч тамбовчан. Молодые семьи, которые преимущественно проживают в Олимпийском, активно используют цифровые сервисы, поэтому мы обеспечили новостройки надежным гигабитным интернетом. А для того, чтобы сохранить архитектурный облик микрорайона, все кабельные линии связи проложили под землей», – прокомментировал директор МТС в Тамбовской области Алексей Сенкевич.

Выделю последнюю фразу – не так часто можно наблюдать такой подход. Между тем, визуальный облик многих российских городов в последние годы все более нарушается многочисленными «воздушками». Понятно, что прокладывание кабелей под землей может заметно наращивать стоимость проектов, а, по цепочке следствий, и услуг. Но, если этого не делать, постепенно придем к типовому облику азиатских городов, который нередко поражает неряшливо проложенными кабелями интернета и электричества.

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