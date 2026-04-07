MForum.ru

Проводной интернет: МТС в Пермском крае обеспечил возможность подключения гигабитного домашнего интернета ещё для 5500 семей

07.04.2026, MForum.ru

МТС сообщает о развитии фиксированной сети в Перми. В результате расширения телеком-инфраструктуры, по заявлениям оператора, ещё около 5 500 семей города получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с.

Домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с стал доступен жителям 28 домов на улицах Маяковского, Юнг Прикамья, Карпинского, Космонавта Леонова, Магистральной, Овчинникова, Сокольской, Краснофлотской, Норильской, Байкальской, Гашкова, Луначарского, КИМ, Пермской, Нифантова, Гусарова, Героев Хасана, Косякова, Николая Островского, Уинской и Чернышевского.

«Мы планомерно развиваем фиксированную сеть в Перми. Только в прошлом году мы обеспечили гигабитным интернетом почти 19 тысяч семей в 110 домах края. Объединяя услуги в пакет, абоненты могут оптимизировать свои ежемесячные расходы на связь до 40%», – прокомментировала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Ранее МТС обеспечил возможностью пользования гигабитным интернетом ещё тысячу пермских семей в жилых комплексах на улицах КИМ, Луначарского и Овчинникова.

--

теги: проводной интернет фиксированный доступ МТС Пермский край гигабитный интернет

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: