Анонсы: 8848 Phones представила смартфон за $2880

MForum.ru
20.12.2016,
Китайская компания 8848 Phones представила смартфон оформленный дизайнером Лоуренсом Хсу (Lawrence Hsu). Источником вдохновения дизайнера стал дворцовый комплекс «Запретный город». В частности на задней панели размещено изображение дракона, покрытое 18-каратным золотом. Также для декора устройства используется телячья кожа черного, серого, розового и желтого цветов.
В части спецификаций речь идет о 5-дюймовом дисплее разрешением 1920х1080 точек, чипсете Qualcomm с 8-ядерным процессором, 4 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Разрешение тыловой камеры – 21 Мп, фронтальной – целых 30 Мп. Также отметим поддержку двух SIM-карт. Цена новинки – 19 990 юаней ($2880). В продаже устройство появится уже в этот предновогодний сезон.
© Антон Печеровый,
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