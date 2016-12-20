Анонсы: 8848 Phones представила смартфон за $2880

20.12.2016, MForum.ru

Китайская компания 8848 Phones представила смартфон оформленный дизайнером Лоуренсом Хсу (Lawrence Hsu). Источником вдохновения дизайнера стал дворцовый комплекс «Запретный город». В частности на задней панели размещено изображение дракона, покрытое 18-каратным золотом. Также для декора устройства используется телячья кожа черного, серого, розового и желтого цветов.

В части спецификаций речь идет о 5-дюймовом дисплее разрешением 1920х1080 точек, чипсете Qualcomm с 8-ядерным процессором, 4 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Разрешение тыловой камеры – 21 Мп, фронтальной – целых 30 Мп. Также отметим поддержку двух SIM-карт. Цена новинки – 19 990 юаней ($2880). В продаже устройство появится уже в этот предновогодний сезон.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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