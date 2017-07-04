Анонсы: LG G Pad IV 8.0 FHD – планшет со Snapdragon 435

04.07.2017, MForum.ru

Компания LG выпустила планшетный компьютер G Pad IV 8.0 FHD, представляющий собой наследника прошлогоднего G Pad III 8.0 FHD. «Сердцем» новинки стал чипсет Snapdragon 435 с 8-ядерным 1,4 ГГц процессором, а диагональ ее экрана составляет 8 дюймов при разрешении 1920x1200 точек.

Объем ОЗУ LG G Pad IV 8.0 FHD составляет 2 Гб, встроенной памяти – 32 Гб, для ее расширения можно использовать карты памяти microSD объемом до 2 Тб. Кроме того, новинка получила 5 Мп камеры на передней и задней панелях. Габаритные размеры LG G Pad IV 8.0 FHD – 216,2x127,0x6,9 мм, вес – 290 г. ОС – Android 7.0 Nougat из коробки. В части позиционирования LG G Pad IV 8.0 FHD предлагается как легкое и компактное устройство для женщин и молодежи. Цена - KRW 352 000 ($305), на домашнем рынке новинка в темно-коричневом цвете уже появилась в продаже.