Анонсы: Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 на чипсете Xring O1 представлен официально

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Анонсы: Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 на чипсете Xring O1 представлен официально

27.06.2025, MForum.ru

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 – первый планшет, в котором используется собственный чипсет Xring O1, разработанный компанией Xiaomi. Новинка была представлена через месяц после того, как этот чип дебютировал в Xiaomi 15S Pro. Однако это не единственное отличие от Pad 7 Pro.

Анонсы: Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 на чипсете Xring O1 представлен официально

Начнем с того, что Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 оснащен более крупным 12,5–дюймовым дисплеем. Xiaomi утверждает, что он обеспечивает баланс между мобильностью и размером экрана по сравнению с планшетами диагональю 11 и 14 дюймов. Дисплей по-прежнему имеет соотношение сторон 3: 2 и частоту обновления 144 Гц.

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 стал тоньше, его толщина составляет 5,8 мм (по сравнению с 6,2 мм у Pad 7 Pro). Но он весит больше - 576 г (по сравнению с 500 г), однако разница в весе естественна, из-за большего экрана и увеличенной емкости АКБ.

Анонсы: Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 на чипсете Xring O1 представлен официально

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 оснащен аккумулятором емкостью 10 610 мАч, который поддерживает более быструю зарядку мощностью 120 Вт. Его предшественник был оснащен аккумулятором емкостью 8 850 мАч и поддерживал зарядку мощностью зарядки 67 Вт.

Xiaomi рекламирует новинку как дополнение к компьютеру и даже полноценную замену ноутбуку с дополнительной клавиатурой. Он крепится к планшету магнитным способом и имеет полностью регулируемый шарнир. Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 работает под управлением новой версии WPS Office и поддерживает ZWCAD (совместимый с DWG) и CAJViewer (конвертер многоформатных файлов).

Анонсы: Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 на чипсете Xring O1 представлен официально

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 может выполнять беспроводное зеркальное отображение экрана на ПК с задержкой всего в 41 мс. Он также может совместно использовать клавиатуру и мышь с ПК и обеспечивает легкую передачу файлов. Кстати, поддерживаются как Windows, так и Mac.

Стоит отметить и еще одно изменение: в S-модели стало больше динамиков – теперь их количество увеличилось до 6, они поддерживают Dolby Atmos. Это в сочетании с увеличенным дисплеем обеспечивает более полное погружение в видео и игры.

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 уже поступил в продажу по цене от 3300 юаней за базовую модель емкостью 8 ГБ / 256 ГБ. Топовый вариант с 16 Гб ОЗУ и 1 Тб встроенной памяти обойдется в 4500 юаней. Клавиатура предлагается за 1000 юаней, защитная пленка (обеспечивает мягкую подсветку, которая уменьшает отражения) оценена в 200 юаней.

Анонсы: Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 на чипсете Xring O1 представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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