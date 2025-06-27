Анонсы: Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 на чипсете Xring O1 представлен официально

27.06.2025, MForum.ru

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 – первый планшет, в котором используется собственный чипсет Xring O1, разработанный компанией Xiaomi. Новинка была представлена через месяц после того, как этот чип дебютировал в Xiaomi 15S Pro. Однако это не единственное отличие от Pad 7 Pro.

Начнем с того, что Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 оснащен более крупным 12,5–дюймовым дисплеем. Xiaomi утверждает, что он обеспечивает баланс между мобильностью и размером экрана по сравнению с планшетами диагональю 11 и 14 дюймов. Дисплей по-прежнему имеет соотношение сторон 3: 2 и частоту обновления 144 Гц.

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 стал тоньше, его толщина составляет 5,8 мм (по сравнению с 6,2 мм у Pad 7 Pro). Но он весит больше - 576 г (по сравнению с 500 г), однако разница в весе естественна, из-за большего экрана и увеличенной емкости АКБ.

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 оснащен аккумулятором емкостью 10 610 мАч, который поддерживает более быструю зарядку мощностью 120 Вт. Его предшественник был оснащен аккумулятором емкостью 8 850 мАч и поддерживал зарядку мощностью зарядки 67 Вт.

Xiaomi рекламирует новинку как дополнение к компьютеру и даже полноценную замену ноутбуку с дополнительной клавиатурой. Он крепится к планшету магнитным способом и имеет полностью регулируемый шарнир. Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 работает под управлением новой версии WPS Office и поддерживает ZWCAD (совместимый с DWG) и CAJViewer (конвертер многоформатных файлов).

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 может выполнять беспроводное зеркальное отображение экрана на ПК с задержкой всего в 41 мс. Он также может совместно использовать клавиатуру и мышь с ПК и обеспечивает легкую передачу файлов. Кстати, поддерживаются как Windows, так и Mac.

Стоит отметить и еще одно изменение: в S-модели стало больше динамиков – теперь их количество увеличилось до 6, они поддерживают Dolby Atmos. Это в сочетании с увеличенным дисплеем обеспечивает более полное погружение в видео и игры.

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 уже поступил в продажу по цене от 3300 юаней за базовую модель емкостью 8 ГБ / 256 ГБ. Топовый вариант с 16 Гб ОЗУ и 1 Тб встроенной памяти обойдется в 4500 юаней. Клавиатура предлагается за 1000 юаней, защитная пленка (обеспечивает мягкую подсветку, которая уменьшает отражения) оценена в 200 юаней.