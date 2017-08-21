Акции: «Билайн» предлагает iPhone 7 Plus со скидкой

MForum.ru
21.08.2017,
ПАО "ВымпелКом" (Билайн) сообщает о скидках на Apple iPhone 7 Plus в рознице оператора.
Модель iPhone 7 Plus 256 Gb предлагается за 60 тысяч рублей (59990 руб.)
Модель iPhone 7 Plus 128 Gb - за 58 тысяч (57990 руб.)
Модель iPhone 7 Plus 32 Gb - за 50 тысяч (49990 руб.)
Кроме того, оператор предлагает восстановленные iPhone 6 16 Gb за 13 тысяч (12990 руб.)
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