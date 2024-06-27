Развитие сетей: МегаФон в Ярославской области - прошла модернизация сети в городе Гаврилов-Яма

27.06.2024, MForum.ru

На 20% выросли скорости, доступные жителям города Гаврилов-Яма за счет модернизации базовых станций, проведенной МегаФоном. Доступные скорости выросли в историческом центре города, а также на окраинах - в жилых микрорайонах с малоэтажной застройкой. В периметр улучшений попали объекты социальной инфраструктуры, парковые зоны и жилые кварталы.

«Улучшить качество услуг связи в Гаврилов-Яме удалось благодаря расширению частотной полосы в сетях LTE. Инженеры перенастроили оборудование таким образом, чтобы высокочастотный диапазон LTE стал максимально использоваться для 4G, обеспечивая абонентов не только голосовой связью, но и скоростным мобильным интернетом. Модернизация стала ответом на увеличение трафика и растущие потребности абонентов — на сегодня уже более 91% всего объёма передачи данных в этом городе приходится на технологию LTE», — комментирует Сергей Тимонин, директор МегаФона в Ярославской области.

В среднем местные абоненты в совокупности используют за месяц порядка 69 тысяч ГБ. 48% жителей Гаврилов-Яма пользуются современными смартфонами. Чаще жители города выходят в интернет с устройств Apple iPhone 11, Xiaomi Redmi 9A и Samsung Galaxy A12.

Историческая справка: Ямом называли селение, жители которого были ямщиками, содержали постоялые дворы, поставляли лошадей и ремонтировали повозки. Гаврилов-ямские ямщики возили почту в направлении Москвы, Ярославля, Костромы, Суздаля и других городов. Музей ямщика, купеческие постройки, знаменитая льняная мануфактура, уникальные коллекции женского рукоделия и живописные окрестности притягивают гостей с разных уголков страны. По обезличенной статистике оператора достопримечательности Гаврилов-Яма особенно интересны абонентам, приезжающим из Москвы, Владимира, Иваново и Вологды.

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теги: МегаФон развитие сетей Ярославская область

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