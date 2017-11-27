Услуги: Юристы МегаФон помогут проверить документацию госзакупок

27.11.2017, MForum.ru

В МегаФон решили подбросить юристам работы, компания объявила о запуске услуги "Анализ закупки на час". Суть услуги - любая компания сможет быстро, удобно и без особых затрат проверить документы госзакупки. Если возникнет необходимость, юристы телеком-оператора предоставят готовый проект жалобы в ФАС. Стоимость услуги - 10 тыс. рублей. Заявки можно оставлять на сайте lawyers.megafon.ru, сообщая номер закупки.

Сервис позволит участвовать в торгах компаниям, которые до сих пор отказывались от этого, считая что сложно изучать и оформлять документацию надлежащим образом.

Документы проверит автоматизированная система анализа, которая контролирует более 20 важнейших показателей, включая соответствие документации требованиям законодательства, способ закупки, сроки подачи заявок, обеспечение контракта. Если будут найдены нарушения законодательства, специалисты МегаФон предоставят готовый проект жалобы в ФАС. На основе этого документа, при необходимости, можно будет также составить запрос разъяснений.

С помощью системы уже проанализировано более 30 тыс госзакупок, процент успешных обращений в ФАС составляет более 95%. Юристы общаются с клиентами через цифровой интерфейс.

Это первое LegalTech решение компании, в ближайшее время планируется расширить набор услуг до 15.

Российский рынок юридических услуг составляет порядка 1% от рынка юридических услуг США. Доля автоматизированных процессов в юридических услугах в России более, чем втрое меньше, чем в США. Это обещает немалый потенциал роста.

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