Это интересно: ZTE представит 5G-смартфон в 2019 году

MForum.ru
15.01.2018,
Завершившаяся на днях выставка CES 2018 для многих компаний стала местом, где они заявили о своих планах на ближайшее будущее. Одной из самых актуальных тем этой конференции стала технология 5G.
В частности Лисин Ченг, генеральный директор ZTE , сообщил о том, что компания работает над смартфоном, планшетом и домашним роутером с поддержкой технологии 5G. По его словам данные продукты станут доступны уже в конце текущего или начале следующего года. Скорее всего, над 5G-устройствами компания ZTE будет работать совместно с AT&T и Qualcomm, активно занимающимися развитием этой технологии. Тем более что у ZTE уже есть успешный опыт сотрудничества с AT&T в продвижении своих устройств серии Axon. Напомню, ранее Apple получила разрешение на тестирование технологии 5G, а Samsung в этом вопросе активно сотрудничает с Verizon.
© Антон Печеровый,
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