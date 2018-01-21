RFID: Fujitsu показала стираемые RFID-метки для использования на одежде

MForum.ru
21.01.2018,
Стираемыми их именуют не в том смысле, что можно стирать записанную на них информацию, а в том, что предметы одежды, помеченные такой меткой, можно стирать, не опасаясь за сохранность записанной в метке информации. Лучше, конечно, именовать их “допускающими стирку”.
Таким свойством обладает UHF RFID метка Fujitsu WT-A553L, предназначенная для отслеживания модной и формальной одежды, аксессуаров.
Прозрачная и гибкая метка шириной всего 7 мм отличается прочностью и устойчивостью к машинной и ручной стирке и глажению.
Можно вспомнить, что в 2H2017 компании Fujitsu и Positek RFID LP договорились о создании совместной компании, задачей которой станет расширение рынка RFID-технологий, допускающих стирку.
Допускающие стирку RFID-метки сейчас используются различными компаниями, которые сдают в аренду белье или одежду, а также их клиентами, например, гостиницами и больницами. снижают потери, связанные с воровством. Благодаря использованию меток сокращается число ошибок при доставки и сокращается время работы по контролю перемещений товаров и их инвентаризации, снижают потери, связанные с воровством.
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Источник: Данные о метке
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© Алексей Бойко,
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