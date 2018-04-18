Это интересно: Новые смартфоны ZTE могут лишиться сервисов Google

18.04.2018, MForum.ru

В понедельник Министерство торговли США дало распоряжение американским компаниям не продавать китайской компании ZTE свои компоненты и программное обеспечение в течение семи лет. Причиной запрета стало то, что ZTE была признана виновной в незаконной продаже американских товаров в такие страны как Иран и Северная Корея.

По утверждению американских властей, руководство ZTE приветствовало подобную практику, стимулируя бонусами сотрудников и старших должностных лиц, участвовавших в незаконном поведении. Данные скрывались от властей США. Ссылаясь на неназванный источник, Reuters сообщил, что запрет может помешать Google лицензировать ОС Android для компании ZTE. По американским законам ZTE не сможет участвовать в экспорте любого товара, программного обеспечения (включая лицензирование) или технологий из США. В настоящее время юристы ZTE ведут переговоры с официальными лицами Google, при этом обе компании отказались комментировать проблему.

Запрет не может помешать ZTE выпускать телефоны с Android, поскольку это ОС с открытым исходным кодом. Скорее всего, ZTE может продавать смартфоны с модифицированной версией Android, лишенной пакета Google Mobile Services (GMS). Другими словами, новые смартфоны ZTE с ОС Android могут не включать в себя приложения и сервисы от Google, в том числе Play Store. Введенный запрет окажет влияние и на поставку компонентов. Общий объем выпуска смартфонов компанией ZTE оценивается в 45 млн. единиц, половина из которых построена на базе систем-на-чипе Qualcomm. Таким образом, санкции могут оказать весьма серьезное влияние на компанию.