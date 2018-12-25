Телеком: Настоящий и “поддельный” 5G американской AT&T

25.12.2018, MForum.ru

На прошлой неделе американская AT&T объявила о запуске сети 5G с поддержкой мобильности в 12 городах страны. Кроме того, в AT&T решили поиграться в маркетинг, в США это любят. И запустили поддержку так называемого 5G Evolution в 385 районах в США, обещая довести число таких районов до 400. Вот карта.

Стоит понимать, что 5G Evolution - это НЕ 5G, а наш старый добрый друг 4G LTE-A. Тем не менее, на дисплеях устройств под Android при подключении к базовым станциям, поддерживающим эту технологию, высвечивается 5G E. У нас было бы впору говорить о введении потребителей в заблуждение, а в США - ничего, проходят такие дешевые уловки.

По данным AT&T порядка 17 различных абонентских устройств, находящихся на руках абонентов компании, способны работать в режиме 4G LTE-A, который теперь отображается на экранах мобильных телефонов как 5G E.

Фейковый 5G E - позорная история. Но не будем забывать, что именно AT&T - это первый в США оператор, который запустил поддержку настоящего 5G уже в 12 городах страны: Атланте, Шарлотте, Далласе, Хьюстоне, Индианаполисе, Джексонвилле, Луисвилле, Оклахоме, Новом Орлеане, Релее, Сан-Антонио и Вако. В первой половине 2019 года оператор обещает расширить покрытие 5G на такие города, как Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Нэшвилл, Орландо, Сан-Диего, Сан-Франциско и Сан-Хосе.

В сентябре, напомним, о запуске проприетарной версии 5G в четырех городах США: Индианаполисе, Хьюстоне, Лос-Анджелесе и Сакраменто, заявил Verizon Wireless, США. В 2019 году этот оператор перейдет на стандартный 3GPP 5G и расширит покрытие на другие города США.

По материалам: mediapost.com

Кто и где в 5G - смотрите на MForum.ru

+

За новостями телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62

теги: 5g пятое поколение AT&T США маркетинг

+ +